Politique: Seuls les ennemis du Sénégal parlent de prise du pouvoir par l’Armée

Il faut vraiment en vouloir aux sénégalais pour un étranger et ne pas aimer son pays pour un citoyen, d’attendre de l’Armée, qu’elle prenne le pouvoir. Malheureusement, ils ne sont pas rares ceux qui, sur des plateaux de télévision, surtout dans des pays africains, lancent même des appels directs à l’Armée sénégalaise pour qu’elle prenne le pouvoir.

Ces personnes sont manifestement dérangées par le fait que le Sénégal reste encore une exception en matière de coup d’Etat en Afrique. Ils souhaitent vraiment que le pays bascule. Exactement comme ce qui se passe chez eux ou dans d’autres pays voisins.

En interne également, certains sénégalais pensent que serait une solution. Et que d’ailleurs, cela permettrait de mettre fin au régime en place, de rebattre les cartes et peut-être, de leur donner une certaine chance.

La question qui d’ailleurs taraude certains esprits malveillants, c’est celle-ci : ‘’Pourquoi l’Armée ne prend pas le pouvoir ?’’. Même à moi, on me l’a posé à plusieurs reprises. Eh bien, la réponse est simple : Ce n’est ni la vocation ni la mission de l’Armée que de gérer le pouvoir civil.

Imaginez une seconde que la grande muette se mêle de toute cette confusion sur le terrain politique. Ce serait en rajouter et créer les conditions d’une forme d’anarchie qu’il sera difficile à dépasser dans les prochaines décennies.

Car, un coup d’Etat est un frein à une expérience démocratique, c’est une issue suicidaire car poussant un Etat et ses forces vives à repartir à zéro, à suspendre toutes les libertés individuelles et collectives et de suspendre les institutions. Or, en l’état actuel de notre expérience démocratique, quel que soit le niveau des contradictions et des reculs, il est possible de redresser la barre et d‘avancer. Pour cela, il faudra faire confiance au génie de notre peuple.

D’ailleurs toutes les forces vives de la Nation sont en train de travailler dans ce sillage. Et nous y parviendrons inch Allah. Ceux qui prônent les coups d’Etat militaire sont manifestement les ennemis du Sénégal. Qu’ils sachent que cette crise majeure que nous traversons n’est pas la première et ne sera pas la dernière. Elle a été manifestement entretenue car ni les institutions du pays ni les citoyens n’ont de problèmes. Ce sont les politiques qui manœuvrent avec des agendas cachés pour assouvir certains intérêts.

Il n’y a pas de crise institutionnelle, encore moins de problème ethnique, religieux ou d’instabilité liés à la présence de groupes armés. En conséquence, pourquoi l’Armée prendrait-elle le pouvoir ? Pour tout recommencer ? Non, ceux qui prônent ces solutions sont de mauvaise foi et sont mus par une haine dont ils sont les seuls à connaître les causes.

En tout état de cause, nous rendons un hommage appuyé à notre Armée, au-delà d’elle, toutes les forces de défense et de sécurité. Nous savons ce qu’elles valent. Elles sont au-dessus de la mêlée et savent y rester. La délicatesse de leurs missions fait qu’il y a parfois des abus. Mais dans leur grande majorité, ils restent républicains, c’est-à-dire soumis au pouvoir civil dans l’intérêt exclusif de la Nation.

L’Armée sénégalaise est une Armée-Nation. Ce n’est pas une Armée subversive et rebelle. Que ceux qui pensent que les coups d’Etat militaires sont les solutions restent dans cette logique et qu’ils nous laissent tranquilles.

Assane Samb