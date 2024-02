Politique : Guy Marius Sagna accusé Ousmane Sonko de vouloir utiliser la méthode de Karim Wade

La coalition Diomaye président campe toujours sur sa décision en exigeant la tenue de l’élection présidentielle à la date prévue. Ses membres continuent leur « campagne électorale ». Pas plus tard qu’hier, mardi 13 février 2024, ils ont tenu une séance de distribution de « spécimens » aux populations.

Lors de cette activité, Guy Marius Sagna ne s’est pas empêché de se prononcer sur les rumeurs de libération de Ousmane Sonko. Le député de l’opposition de la 14ème législature, lors de sa prise de parole, a invité au militants et sympathisants de la coalition Diomaye Président de ne pas prêter attention à ceux qui tentent de discréditer leur candidat, le Pastef et son leader. « […] Sachez que ça fait des mois que le président Macky Sall cherche à sortir Ousmane Sonko de prison et du Sénégal et il refuse vaillamment, il refuse courageusement […] », a informé Guy Marius à ses camarades de coalition.

Si l’on se fie au propos de Guy, des personnalités sont allés voir le président Ousmane Sonko depuis plusieurs semaines de cela, dans le but de le convaincre pour une éventuelle réconciliation lui permettant de sortir de prison et quitter le pays en même temps. « Nous voulons vous sortir de prison et vous allez sortir en même temps, par la même occasion, du Sénégal et on dira à tout le peuple sénégalais que vous êtes malade », telles sont les propositions de ces médiateurs d’après le député de Yewwi Askan Wi.

Mais, le leader du Mouvement FRAPP témoigne que le président Ousmane Sonko les a refusés leur demande. Selon Guy Marius, le leader de l’ex Pastef leur a dit : « Un général d’une armée qui s’appelle le peuple sénégalais ne s’enfuit pas quand son peuple souffre et se bat. ».