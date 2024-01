Politique : Après un long moment de silence , Karim Wade parle enfin aux senegalais

Karim Wade est sorti de son silence, ce lundi 1er janvier pour s’adresser aux Sénégalais depuis le Qatar où il est exilé. En mode vidéo, il a présenté ses vœux pour la nouvelle année, appeler à la réconciliation et lancer sa campagne présidentielle. Dans son intervention Karim Wade à dresser un tableau positif des défis à relever par le Sénégal et en affirmant sa volonté de changement. Il a fait part de sa détermination à offrir aux Sénégalais une alternative porteuse d’avenir pour 2024.

« Après 7 ans d’un exil forcé qui m’a privé d’aller prier sur les tombes de mes proches, je tiens à remercier le Qatar et son dirigeant pour leur générosité », a déclaré le candidat déclaré à la présidentielle, soulignant le « réconfort et l’apprentissage » trouvés durant cette épreuve.

S’adressant aux militants du PDS, « fidèles et résilients » selon lui, Karim Wade a salué leur rôle dans le maintien « de l’esprit du grand parti ». Il a également promis de « redonner espoir et ambition » au pays, notamment en investissant dans l’éducation, la formation et l’entrepreneuriat des femmes et de la jeunesse, « moteurs du changement ».

L’année 2024 sera « un choix crucial » entre « division et renoncement » ou bien « unité, réconciliation et ambition », a-t-il martelé. Face au « drame » de l’émigration clandestine, il s’est engagé à « offrir à nos enfants un avenir meilleur où bénéficier des promesses du Sénégal ». » Je ne peux accepter que des Africains meurent en mer ou dans le désert. Cette situation ne saurait durer, nous devons agir ensemble », a affirmé avec gravité le candidat. Promettant une gestion « transparente et efficace » des ressources, Karim Wade a dit vouloir guider le pays vers « la démocratie, la prospérité et l’harmonie sociale ».

Fort de sa « résilience et [sa] foi dans notre potentiel collectif », l’opposant a conclu sur une note d’optimisme, traçant ainsi une voie ambitieuse pour l’avenir du Sénégal.