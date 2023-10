PIKINE: Le Ministre Issakha Diop lance sa campagne de parrainage

Le département de Pikine est en effervescence. Nombreux sont les responsables de la coalition Bby qui sillonnent le département pour arracher la victoire au soir de l’élection présidentielle. Le ministre Issakha Diop a lancé sa campagne de parrainage.

Le Ministre Issakha Diop a procédé au lancement de la campagne pour le parrainage du candidat de la coalition Benno bokk yaakar en particulier Amadou Ba, le Premier ministre.

Réunis au niveau de la permanence départementale de l’Alliance pour la République à Pikine, l’ensemble des responsables et militants ont communié et sceller l’unité pour la victoire. Il a demandé aux militants de travailler main dans la main pour le triomphe de la coalition BBY qui passe inéluctablement par l’engagement de tous, un parrainage réussi et une mobilisation sans faille.

Par ailleurs, il a décidé de lancer un nouveau concept dénommé « le ministre chez moi ». Il s’agit des visites de proximité organisées chaque jour dans les quartiers pour un parrainage à 100% de notre candidat pour la continuité de l’excellent travail du Président Macky Sall.