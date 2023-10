Personnalité neutre pour organiser les élections: Me Sidiki Kaba dissipe les craintes de l’opposition

Il aura en charge les élections en particulier la présidentielle 2024. Me Sidiki Kaba pris fonction hier à l’occasion d’une cérémonie de passation de service entre lui et Antoine Félix Diome. Il a promis d’organiser une élection transparente sans problème.

Me Sidiki Kaba a assuré que le ministère de l’Intérieur a la capacité d’organiser à tout moment des élections. Et cela, du fait qu’il y a des hommes et des femmes de qualité dans ce ministère, avec l’expertise et la capacité de pouvoir interpréter des textes et les appliquer. Ce dernier a dissipé les craintes des membres de l’opposition qui avaient émis des réserves suite à la nomination de ce dernier à la tête du Ministère de l’Intérieur.

Pour le successeur d’Antoine Félix Diome, il a promis « de travailler pour que l’élection présidentielle prévue le 25 février 2024 se déroule dans les meilleures conditions. » Et de poursuivre en ces termes : « « La feuille de route qui m’a été remise par le président Macky Sall est de travailler à faire en sorte que les échéances vers lesquelles nous allons se passent dans les meilleurs conditions, dans des conditions optimales où chaque Sénégalais pourra, dans la paix et la sérénité, aller voter, rentrer chez soi et attendre le verdict des urnes qui sera le verdict du peuple, [un] verdict qui sera respecté. »

Lors de la cérémonie, il a rappelé qu’ « Abdou Diouf en tant que Président de la république avait organisé des élections en 2000. Il a été battu et a quitté le pouvoir. Wade aussi a quitté le pouvoir sans problème. Il existe des hommes et des femmes qui ont l’expertise et l’expérience nécessaire de même la capacité d’interpréter les textes et les appliquer.

Ceux qui les contestent se rendront au bout du compte que l’ensemble des instruments qui permettent d’avoir des élections libres et transparentes sont disponibles » Il a à ce titre assuré que le Sénégal a une vielle tradition démocratique, avec une capacité, à chaque fois, de se tenir face à des situations préélectorales qui peuvent se présenter. « Nous allons faire en sorte que les prochaines élections se passent dans les meilleurs conditions et d’une manière démocratique. Je rassure les uns et les autres que le verdict des urnes, le choix du peuple sénégalais sera respecté. Ces élections se passeront d’une manière démocratique et libre », a-t-il promis.

Me Sidiki Kaba a toutefois salué les qualités managériales du ministre sortant qui a accompli sa mission avec brio avec des résultats remarquables dans la lutte contre la drogue et l’émigration irrégulière, et l’organisation successive des trois élections.

MOMAR CISSE