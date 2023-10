Percée spectaculaire de la diplomatie Sénégalaise :Échange richissime

Ce 23 octobre 2023 consacre le premier déplacement du ministre des affaires étrangères Ismaila Madior Fall à Londres après avoir décliné sa feuille de route pour fortifier l’aura déjà bonne de la diplomatie sénégalaise qui au-delà de sa dimension proactive est aussi économique.

En effet le Royaune -Uni et le Sénégal viennent d’acter une session pour un dialogue politique qui était co-préside par Andrew Mitchell ministre britannique pour l’Afrique et le développement et Ismaila Madior Fall ministre des affaires étrangères et des sénégalais de l’extérieur.

Les deux ministres se sont félicités de l’excellence relations bilatérales mutuellement bénéfiques et du partenariat productif entre le Sénégal et le Royaume-Uni. Ils ont aussi souligné leur détermination à approfondir ce partenariat afin de promouvoir la paix et la prospérité dans les deux pays et de faire face ensemble aux grands défis auxquels le monde est confronté.

Les ministres sont convenu que les dialogues politiques entre le Sénégal et le Royaume-Uni auront lieu chaque année et serviront de mécanisme pour identifier et faire progresser les objectifs communs notamment en matière de politique étrangère économique climatique environnementale de défense et de sécurité.

Sur ce même registre, Ismaila Madior Fall a décroché une série de protocoles d’accords qui sera utile commercialement et sur le plan sécuritaire pour le Sénégal. C’est une véritable avancée positive de la diplomatie sénégalaise.