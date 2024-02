Pâte à la crème épinard tomates cerises bien crémeuse

Les ingrédients pour cette recette :

– Pâtes

– Oignons

– Huile

– Crème liquide

– Crème fraîche

– Boursin

– Tomates cerises

– Epinard

– Parmesan

– Sel

– Poivre

– Persil

– Paprika doux

Mode de préparation :

Dans une poêle mettre un filet d’huile puis ajouter 1 oignons coupés en morceaux et faites le revenir ensuite on ajoute les épinards qu’on a lavés bien sûr.

On laisse cuire.

On ajoute une brique de crème liquide puis les tomates cerises coupés en deux.

On ajoute 2 grosse cuillères de crème fraîche puis une cuillère de boursin et on mélange.

Ensuite on ajoute les épices : sel, poivre, paprika doux, persil et on mélange.