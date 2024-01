Parrainage: Le Forum civil fait une lecture pointue du filtre

Après le passage de la première partie du filtre du parrainage, le coordonnateur du Forum Civil section Sénégal reste optimiste pour un scrutin transparent, apaisé, malgré les dénonciations de l’opposition sur le processus. « Il nous sera très difficile d’apporter des précisions sur les failles ou forces du système de parrainage ».

Le parrainage et une compétition et dans une compétition il y a des gagnants et des perdants. Mais, pourvu que les règles soient transparentes, justes et équilibrées. Mais de fond-en comble, au niveau du Forum Civil, il nous sera très difficile d’apporter des éléments d’appréciation objectifs du moment où le Forum Civil n’a pas été associé à la commission de dialogue politique qui avait décidé des modalités de mise en place du parrainage. Mais le Forum Civil n’est pas dans le processus de contrôle du parrainage au niveau du Conseil Constitutionnel. Quand nous avions demandé à intégrer la commission politique du dialogue national, à l’époque l’opposition comme le pouvoir ainsi que la société civile s’étaient opposés à notre entrée dans cette commission.

Au niveau du Conseil Constitutionnel également à la commission de contrôle du parrainage, nous ne sommes pas associés. C’est pourquoi, il sera très difficile pour le Forum Civil d’apporter des éléments de précision sur les failles éventuelles ou forces du système de parrainage. « Il serait important que les membres de la commission puissent apporter les éclairages sur les griefs soulevés sur le système. » Cependant nous pensons qu’il serait très important que les membres de la commission de parrainage puissent sortir pour apporter les éclairages sur les griefs soulevés par une partie de l’opposition sur le système de parrainage, sur la technicité qui a été utilisée par rapport à la distribution des clefs, sur le doublon.