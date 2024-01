Parrainage au Sénégal : Un filtre à problème

Le parrainage institué par une loi au Sénégal et appliqué déjà lors de la présidentielle de 2019, a suscité beaucoup de critiques de par le passé au point d’avoir fait l’objet d’une plainte devant la Cedeao.

L’institution avait alors demandé à ce que des rectifications soient apportées à ce filtre. Et le dernier dialogue national a essayé de corriger en diminuant le taux, en instituant un Comité de contrôle et un tirage au sort pour départager les candidats. Malheureusement, les problèmes ne se sont pas dissipés pour autant. Malgré la dotation par le Conseil constitutionnel d’un nouveau logiciel jugé performant et la participation des délégués des candidats au contrôle, ils sont 28 candidats à la candidature à se constituer en collectif et à saisir le Conseil constitutionnel pour que les doublons qui leur sont retirés leur soient restitués.

Parmi ces protestataires, figurent des politiques aguerris de la trempe d’Aminata Touré, de Thierno Alassane Sall, de Déthié Fall, etc. Les plaignants mettent en avant beaucoup de griefs comme le fait que, l’un d’eux, Mouhamadou Ben Diop, s’est entendu dire que lui-même ne figure pas sur le fichier électoral alors qu’il dit avoir voté en 2022.

Aminata Tall reproche au CC le fait que tous ses parrains de la région de Saint-Louis soient invalidés. Thierno Alassane Sall fait remarquer que le parrainage de son propre frère a été invalidé du fait de doublon externe ; il aurait donc parrainé un autre candidat, ce qui, pour lui, est absurde.

En tout état de cause, ils nourrissent des suspicions légitimes sur le fichier électoral d’autant plus que la Commission nationale autonome (Cena), censée superviser tout le processus électoral, reconnaît que le fichier qui existe actuellement sur son site est n’est pas le bon car, il n’est pas encore actualisé. Si la Cena n’a pas encore le bon fichier, on peut s’interroger sur celui sur lequel travaille actuellement le Conseil constitutionnel.

Rappelons d’ailleurs que cette haute juridiction est en train de s’entourer de toutes les garanties pour un contrôle fiable. Mais les juges sont des techniciens en droit et non en informatique. Ils s’attachent forcément les services d’un ou de plusieurs spécialistes en la matière. En cela s’ajoute le fait que peu d’informations connues du grand public sont portées sur le paramétrage du fichier.

En clair, c’est le Ministère de l’intérieur, en l’occurrence la Direction de l’automatisation du fichier qui peut, seule, apporter les précisions nécessaires. Car, les acteurs soupçonnent notamment le fait que le fichier livré au Conseil constitutionnel soit exactement comme celui de la Cena, c’est-à-dire non réactualisé. Et dans ce cas, les juges n’ont aucun pouvoir, a priori, d’en douter. Surtout au début du processus.

En clair, le doute émis est parfaitement légitime.

Toutefois, le processus ne saurait être stoppé. Malheureusement pour ces candidats qui sont dans la même situation et dans des situations similaires, il n’y aura pas grand-chose à faire. Car, à l’état actuel du processus, le contrôle va continuer pour tenir compte des délais qui sont impératifs. Pas question de reporter les élections comme certains le préconisent. Et d’ici le 20 janvier, les candidats seront connus. Il urge cependant d’en tirer toutes les leçons afin d’obvier à de tels manquements et éviter ainsi un contentieux préélectoral à l’avenir.

Assane Samb