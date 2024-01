Pakistan : L’ex-Premier ministre Imran Khan à nouveau condamné à 14 ans de prison

Condamné mardi à dix ans de prison pour avoir divulgué des documents confidentiels, l’ex-Premier ministre Imran Khan a écopé mercredi avec son épouse d’une peine de 14 ans de prison pour corruption. Incarcéré depuis l’été dernier, l’ancien champion de cricket et leader du Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) fait face à une avalanche d’accusations.

Le ciel politique continue de s’assombrir pour Imran Khan. L’ancien Premier ministre pakistanais et son épouse ont été condamnés mercredi 31 janvier à 14 ans de prison pour corruption, dans une affaire concernant des cadeaux reçus lorsqu’il était au pouvoir, ont annoncé les médias locaux.

Ce jugement survient au lendemain de la condamnation d’Imran Khan à dix ans de prison pour divulgation de documents classifiés, et à quelques jours des élections législatives et provinciales du 8 février, pour lesquelles il était déjà inéligible. Il n’était pas immédiatement possible de déterminer si les deux condamnations étaient cumulables ou non.

Imran Khan était accusé, avec son épouse Bushra Bibi, qu’il a épousée en 2018 quelques mois avant de devenir Premier ministre, d’avoir reçu lorsqu’il était au pouvoir des cadeaux dont il a sous-estimé la valeur avant de les revendre au prix fort.

Tous les cadeaux doivent être déclarés et il n’est autorisé de conserver que ceux dont la valeur est inférieure à un certain montant ou de les acheter à un prix convenu officiellement.

Inéligible pour cinq ans

Les deux procès se sont tenus dans la prison d’Adiala, où Imran Khan est incarcéré quasiment depuis son arrestation en août. Il doit répondre à des accusations dans des dizaines d’affaires et a aussi été déclaré inéligible pour cinq ans.