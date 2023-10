Courtois , discipliné et pondéré à souhait, courtois comme pas un, le Président du Mouvement Vision républicaine (VR) a très tôt cultivé les valeurs cardinales qui sont la marque des grands leaders. Homme du sérail, Oumar Badiane a régulièrement donné la preuve de ses compétences dans l’exercice de sa vocation en tant jeune entrepreneur . C’est dire qu’aucune des lourdes responsabilités qu’il a eu à assumer n’a été le fruit d’une courte échelle.

C’est pas à pas qu’il a construit sa réputation et un sens très élevé du discernement jusqu’à ce que le ressort de la méritocratie le propulse au sommet de la montagne politique en tant que leader et par ailleurs responsable de l’Alliance pour la République (Apr) à Louga

qui l’a vu grandir.

Oumar Badiane passe pour être l’incarnation achevée de la générosité à l’état pur. En effet, nombre d’individus du patelin ayant bénéficié de ses largesses magnifient la discrétion avec laquelle il met son altruisme au service de ses semblables. L ’ampleur phénoménale de ses actes de sollicitude contraste pour ainsi dire au silence épais dont il les entoure. A titre illustratif, nous avons pu glaner de nos investigations qu’il a toujours été présent à chaque fois que Louga a besoin de lui . Et, ce sans tambour ni trompette.

L’homme qu’il faut à la place qu’il faut

Omar Badiane : L ’homme qu’il faut à la place qu’il faut. En termes clairs, ce jeune leader charismatique a toutes les cartes en mains pour ne pas passer à côté de sa mission. Il a la place à hauteur d’un sacerdoce citoyen, et ce ne sont pas les travailleurs comme lui qui diront le contraire, eux qui ont d’emblée apprécié à sa juste valeur la belle politique d’humanisation et de convivialité que l’homme a placée au centre .

» Oumar est un jeune très respectueux , travailleur et courtois, je l’admire beaucoup » , nous souffle une dame qui habite le même quartier .

Dans la région de Louga , il a très tôt forcé le respect du groupe placé sous sa tutelle par sa responsabilité légendaire. Contrairement à bien des personnes , qui s’exercent, à longueur d’année, à jouer des tours grossiers à la règle de l’assiduité, Oumar Badiane se fait fort d’être au travail assez tôt et ne le quitte souvent qu’à des heures très avancées de la soirée. Il examine, épluche, scrute, ne laissant aucune chance au Hasard d’infiltrer la complicité qu’il entretient de façon très naturelle, avec la rigueur et le don de soi. C’est la même détermination dont il fait preuve dans son combat contre l’exhibitionnisme et aussi son combat pour l’intérêt de Louga et surtout défendre les réalisations du Président Macky Sall .

Notre journal qui a creusé pour en savoir davantage sur l’Homme Oumar Badiane , est en mesure de révéler qu’il a, en effet, des rapports conflictuels avec le bruit, qu’il tient bien en respect et pour toujours sans doute. Ses sorties médiatiques font toujours échos face à ses détracteurs et pourtant il déteste envahir les plateaux de télé et les colonnes des journaux pour « réciter » ses prouesses, qui pourtant sont innombrables. Il fait le « job » avec assurance et fermeté et laisse à l’opinion le soin de dresser le jugement qu’il mérite.

Oumar Badiane ou la générosité légendaire

En effet, l’actuel « élément perturbateur qui hantent le sommeil du ministre Moustapha Diop » comme disent certains de ses camarades du Conseil municipal, mène de nombreuses actions à Louga et partage toutes les peines et toutes les joies de ses concitoyens.

Oumar Badiane se distingue aussi par sa piété . » On a été ensemble à la Mecque mais il passait presque la nuit devant le Kaaba pour procéder des prières nocturnes » nous dit un de ses amis à qui il avait partagé le pèlerinage à la Mecque. Cette disposition enviable s’exprime en interventions régulières au bénéfice des mosquées, mais toujours sous le signe d’un effacement dénué de coquetterie. Celui que ses partisans souhaitent propulser dans un rendez-vous politique au sommet est présent lors des baptêmes et des mariages, participe aux festivités des activités des jeunes et on le voit compatir à tous les événements tristes comme les décès.

“Très adulé par les populations, il semble très bien positionné pour rendre au lougatois ceux qui leurs appartiennent surtout la question foncière et le bradage des terres de Louga ” nous dit un notable très connu à Louga .

Par Abdou Khadre