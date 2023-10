OCTOBRE ROSE: 2 000 bons de subvention et 10 000 femmes seront dépistées durant la campagne

La ligue sénégalaise de lutte contre le cancer (LISCA) a lancé hier la 14e campagne d’Octobre Rose. La présidente de ladite structure a annoncé qu’il est prévu d’octroyer aux femmes 2000 bons de subvention et 10 000 femmes seront dépistées au courant de ce mois. Elle a fait le plaidoyer pour l’acquisition de terrain pour la maison de vie, un site d’hébergement pour les malades dont le financement est disponible depuis 3 ans pour sa construction.

La 14e campagne d’Octobre rose a été lancée hier par la ligue sénégalaise de lutte contre le cancer (LISCA). Selon la présidente de la LISCA, Dr Fatima Guenoune, cette 14e campagne d’Octobre rose est un moment de sensibilisation pour toucher plus de populations féminines. «Nous faisons appel à toutes les femmes qui ont plus de 40 ans à venir se dépister. Car le cancer diagnostiqué tôt, peut être guéri dans 90% des cas et on ne cesse depuis le début en 2010 à sensibiliser. Nous voyons toujours des cas à un stade avancé ce que nous ne voulons pas », regrette-telle.

Et de poursuivre : « Le dépistage n’est pas souvent fait à temps. Nous sommes à notre quatrième jour de consultation et nous avons des cancers détectés au niveau de la ligue avec des femmes qui viennent avec de volumeuse tumeur et qui commence à avoir des métastases. Et c’est ce que nous voulons plus ». Elle invite à sensibiliser le cancer. « S’il est vu tôt, se guéri, malheureusement quand c’est tard, il faut accompagner les femmes vers la mort. Et ce que nous ne souhaitons pas », dit-elle. A l’en croire, le cancer du col tue beaucoup plus que le cancer du sein qui est la deuxième en terme de mortalité. « 1817 cas et 921 décès par an sont enregistrés et c’est énorme. Cela touche des femmes de plus en plus les jeunes donc il faudrait apprendre aux femmes comment faire l’au-examen du sein.

A partir de 40 ans, elles doivent pouvoir bénéficier d’une mammographie tous les ans. Elle permet de voir des tumeurs de très petite taille et si elles sont détectées, la femme n’a pas besoin de subir la chimiothérapie qui affecte son organisme ni se faire amputer son sein », préconise-t-elle. Dr Fatima Guenoune indique que la campagne d’Octobre Rose a été lancée depuis 2010 pour ne plus avoir de stade 4. « Les femmes peuvent venir à la LISCA pour les accompagner. Nous prévoyons de subventionner 2000 bons et examiner 10 000 femmes. Parmi les femmes, s’il y a des lésions, nous allons les offrir gratuitement la mammographie et les accompagner dans le diagnostic », fait-elle savoir.

En ce qui concerne la maison de l’hôte pour accueillir les femmes qui sont dans le traitement d’y rester jusqu’à terme, la présidente de la LISCA soutient que leur organisation n’attend que l’Etat. «Nous avons déjà le financement qui est disponible depuis 3 ans et le terrain tarde à être livré. C’est une urgence pour les malades en traitement avec la chimiothérapie qui prend du temps », dit-elle.

NGOYA NDIAYE