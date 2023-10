Non-respect des engagements du Port Autonome de Dakar : Les transitaires, transporteurs et commerçants annoncent l’arrêt de toutes les opérations dès ce lundi

L’entente entre le collectif des Transitaires, Transporteurs et Commerçants et les autorités portuaires n’aura été que d’une courte durée. En effet, la guerre entre DP World, les compagnies et le collectif est loin de connaître son épilogue. Ce vendredi, le collectif qui dénonce un manque de volonté de la part des autorités à résoudre la question du décongestionnement du port autonome de Dakar, décide de passer à la vitesse supérieure.

Lors d’un point de presse, ils ont annoncé l’arrêt de tous les paiements (douane, compagnie et DP World…) à partir de ce lundi jusqu’à ce que les autorités réagissent positivement face à leur revendications. Pour rappel, en septembre dernier, des négociations ont été menées sous la conduite du Directeur Général du Port autonome de Dakar, entre les compagnies maritimes, DP World et les représentants du collectif des Transitaires, Transporteurs et Commerçants notamment l’USETTA, la CEATICS l’ASSTAR l’ACIS et la COCOGES, afin de trouver des solutions concrètes aux revendications dudit collectif, il a été convenu suivant un protocole d’accord signé entre les parties sur plusieurs points de revendications.

Il a été convenu d’annuler les frais de surestaries et de magasinage. Ce qui signifie que les compagnies maritimes et DP World vont annuler tous les frais de surestaries et magasinage pour la période du 01 août au 20 octobre 2023. Ce qui n’a toujours pas été fait. Constatant » cette indifférence », le collectif presse le pas : « Nous voulons désormais arrêter dès lundi toute opération de paiement.

En plus, nous n’accepterons plus que nos conteneurs soient bloqués dans le port alors que nos milliards sont soutirés de manière indue…On va porter plainte même s’il le faut ».