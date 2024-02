Non paiement de leurs indemnités: Le collectif des contractuels des EPS très remonté contre le ministre de la santé

Le collectif national des agents contractuels des établissements publics de santé continue de réclamer leurs indemnités. Très remonté contre le ministre de la santé et de l’action sociale, ces agents interpellent le Chef de l’Etat.

Après leur rencontre du 26 Décembre 2023 avec la ministre de la santé et de l’action sociale, Dr Marie Khemess Ndiaye, les agents contractuels des établissements publics de santé ont fait face à la presse pour dénoncer les lenteurs notées dans le paiement de leurs indemnités suite au recensement de leurs effectifs. Selon leur coordinateur, Abou Ba, le dossier a été présenté au Premier Ministre lors du conseil des ministres. » Le ministre de la santé nous a notifié qu’il n’y a que le Premier Ministre qui peut réunir le Ministre des Finances, le Ministre de la Santé et le Ministre de la Fonction Publique, par la suite il y aura une commission mixte entre son ministère et les membres restreints du bureau du collectif. Malheureusement depuis lors, elle n’a posé aucun acte pour satisfaire cette doléance des agents contractuels », regrette ledit collectif.

Et de poursuivre : » A notre niveau, nous informons l’opinion nationale et les autorités du pays à leur tête le Premier Ministre voire le Président de la République que notre ministre de tutelle refuse de payer ces indemnités destinées aux agents contractuels des EPS de mai 2022 à nos jours ». A l’en croire, le ministre de la santé et de l’action sociale n’a montré aucune volonté. « Elle joue la politique de diviser le personnel de santé pour mieux régner. Nous interpellons le Président de la République que le ministre a fini de créer une fracture sociale entre le personnel dans les EPS au détriment de la prise en charge des patients », alerte-il.

Le collectif accuse le ministre de la santé et de l’action sociale. « Elle sera responsable de toutes les perturbations dans les EPS dans les jours à venir par conséquent, nous interpellons le Président d’intervenir puis que c’est le seul des présidents à avoir octroyé des indemnités de logement et spéciales complémentaires à tous les agents contractuels des EPS et avec l’incompétence du MSAS viens d’inhiber la générosité du Président », se désole-t-il. Ce collectif interpelle le ministre des finances et du Budget de venir au secours de ces agents pour une issue heureuse de cette crise qui secoue les EPS. » Nous sollicitons le Premier Ministre Amadou BA de recevoir le collectif pour trouver une solution définitive à cette discrimination du cadre de la santé », lance-t-il.

Le collectif national des agents contractuels des établissements publics de santé invitent leurs camarades à rester solides, unis, endurants et solidaires pour faire face à ce qu’il appelle une injustice qui pollue le climat social des EPS.

NGOYA NDIAYE