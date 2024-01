Ndongo Lo, 19 ans après : Qui était Ndongo Lo mou Serigne Fallou

16 janvier 2005-16 janvier 2024. 19 ans déjà que le chanteur Ndongo Lo a quitté ce monde. Un funeste dimanche pour ses proches, le jour après son anniversaire.

Plus qu’un chanteur, un ambassadeur de Pikine, un ambassadeur de la banlieue », comme l’appelé la plus part des Sénégalais. Dix neuf ans après, le féru d’histoire affirme que les morceaux du chanteur demeurent inoxydables et plus que jamais d’actualité.

L’artiste est décédé à l’âge de 30 ans, des suites d’une maladie. Le Pikinois était en pleine ascension. Hélas, un météore dont la fulgurance de la disparition fera regretter à jamais la brillance. L’artiste a quasiment abordé tous les thèmes, de l’amour à l’amitié, en passant par la paix ou encore le respect.

Celui qui se distinguait grâce à son style »jeunes » et sa casquette vissée sur la tête, se démarquait avec ses titres engagés a fait ses débuts à travers les séances de jeu de faux-lion et de « kassak » (veillées nocturnes organisées en l’honneur des circoncis).

Ndongo Lo, en trois albums (« Ndortel », « Tarkhiss » et « Aduna ») s’est révélé à la face du Sénégal et du monde comme le successeur des grands noms de la musique sénégalaise. Un élan brisé comme le disent bon nom de Sénégalais particulierement les « Pikinois ». Ses œuvres continuent d’inspirer mélomanes et auteurs. Un livre intitulé »La face cachée de Ndongo Lo » a vu le jour. Cette œuvre de Dethie Ndiaye, publiée en 2017, passe en revue la vie de l’artiste, en partant des origines. Une occasion de découvrir ou de redécouvrir l’artiste.

Après tout, ne dit-on pas que les œuvres rendent immortel l’artiste ? Un registre musical et un livre en témoignent. »Les morts ne sont pas morts », pour paraphraser Birago Diop. Assurément !