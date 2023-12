Ndella Madior Diouf sous mandat de dépôt

Ndella Madior Diouf vient d’être placée sous mandat de dépôt par le Doyen des Juges. Ce, après deux retours de parquet. Selon Me Barro, sa cliente est inculpée pour « traite de personnes, exercice illégale de la profession de médecine, privation d’aliments, soins entraînant la mort sans intention de la donner, obtention illicite de certificat aux fins d’inhumation ».

L’arrestation de madame Diouf intervenue jeudi dernier, après plusieurs signalements concernant une pouponnière qu’elle avait mise en place à son domicile. Des vidéos publiées sur les réseaux sociaux, mettaient en lumière de sérieuses défaillances dans la gestion et la sécurité des enfants accueillis dans l’établissement.

Des révélations choquantes sur les conditions de vie des enfants accueillis dans ce centre dénommé Keur Yermandé ont poussé les Sénégalais à réclamer la fermeture de cet endroit invitant les autorités compétentes à instaurer une loi réglementant l’ouverture de structures d’accueil pour enfants.

Des doléances qui ne sont pas tombées sur l’oreille d’un sourd. Bien qu’il ne se soit pas encore publiquement prononcé sur le cas de la pouponnière clandestine de Ndella Madior, le président de la République, Macky Sall a pris une décision de taille en ce sens. Lors du Conseil des ministre du mercredi 27 décembre, Macky Sall a, au titre de textes législatifs et réglementations concernant le ministère de la Femme, de la Famille et de la Protection des Enfants, adopté « le projet de décret fixant les conditions d’ouverture et les règles d’organisation et de fonctionnement des structures de prise en charge des enfants âgés de 0 à 3 ans non révolus. »