Mondial U17 : Le Burkina Faso enregistre une nouvelle défaite

Contrairement à l’Equipe Nationale U17 du Sénégal qui a remporté sa deuxième victoire en deux matches de premier tour, l’équipe nationale du Burkina Faso s’est, une nouvelle fois, inclinée 2-1 face aux Etats Unis. La qualification s’éloigne pour les jeunes Etalons.

Deux matchs, deux défaites. Dans la course aux huitièmes de finale, qui sont réservés aux deux premières équipes des six groupes et aux quatre meilleurs troisièmes, le Burkina Faso s’en sort très mal, s’inclinant une nouvelle ce mercredi face aux Etats-Unis.

Comparé au Sénégal, les lions ont validé leur ticket pour les huitièmes de finale ce mardi en fin de matinée, pour leur deuxième rencontre du groupe D aprés une victoire sur la Pologne (4-1).

Le Maroc aussi a chuté face à l’Équateur (0-2). Ainsi les Lionceaux de l’Atlas ont payé leurs erreurs individuelles et doivent patienter jusqu’à ce jeudi pour espérer se qualifier.