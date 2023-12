Mondial Beach Soccer: Les Lions sont en déjà en Iran pour les préparatifs

L’équipe nationale du Sénégal prépare la coupe du monde de beach soccer (15-25 février) à Dubaï. Les Lions sont actuellement en Iran. Enfin les matchs amicaux ! Depuis des mois, l’équipe nationale souffrait de ce manque de confrontations pour mettre en pratique les nombreuses séances d’entrainement sur le terrain de Diamalaye.

Longtemps réclamés, les matchs-test sont au menu du programme des Lions en Iran. L’équipe nationale est arrivée à Téhéran ce week-end. Un groupe de 12 joueurs et du staff est sur place pour disputer trois matchs amicaux.

L’Iran qui n’avait plus participe à la Coupe du Monde depuis 2017 fait partie des 4 pays représentants de l’Asie. Il loge dans le groupe B. Pour le moment, l’Iran est le seul sparring-partner du Sénégal qui compte faire mieux que Russie 2021 ou il s’était arrêté en demi-finale.

Le capitaine de l’équipe du Sénégal de Beach Soccer va vers sa 9ème participation à une phase finale de Coupe du monde. Al Seyni Ndiaye ne s’en cache pas : l’objectif à Dubaï, c’est la finale.

Les matchs amicaux

Au début, les lions auront des matchs amicaux avec trois rencontres les 18, 20 et 22 décembre. Les lions iront à Dubaï, avec deux autres rencontres amicales sur place, face à l’Argentine et à l’Italie. Ces matchs nous feront du bien. Ils permettront à l’entraîneur de bien faire les réglages avant le jour-J, c’est-à-dire celui de notre premier match» fait savoir l’entraineur.

Al Seyni Ndiaye, capitaine des Lions : «L’objectif dans ce Mondial à Dubaï, c’est la finale» «Nous sommes dans une poule très relevée avec la Biélorussie, le Japon et la Colombie. La Biélorussie, nous l’avions battue lors de la Coupe du 2019 au Paraguay, par 7-3. Donc, ce sera un match revanche pour eux. Le Japon, ce n’est plus la peine de le présenter. C’est le vice-champion du monde, c’est le favori du groupe et nous l’acceptons. Il y a aussi la Colombie qui, même si c’est sa première participation, aura son mot à dire. Mais, notre objectif, c’est d’essayer d’être 1er pour continuer notre chemin».

Planning des matchs

Mardi 19 décembre – 11h30

Mercredi 20 décembre – 11h30

Vendredi 22 décembre – 11h30