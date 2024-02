Mondial Beach Soccer: Le Sénégal et l’Égypte représentent le continent Africain

La Coupe du monde de Beach Soccer débute ce jeudi 15 février 2024, aux Emirats arabes unis. 16 équipes prendront part pour cette 22e édition. L’Europe compte le plus grand nombre de représentants. L’Afrique est représentée par le Sénégal et l’Égypte.

Le Sénégal et l’Égypte, finalistes de la dernière Coupe d’Afrique de Beach Soccer, seront les seuls représentants du continent africain. Logé dans la poule C, le Sénégal jouera son premier match vendredi contre la Biélorussie (15h30 GMT).

Et pour cette 22e édition, les 16 qualifiés sont : Argentine, Brésil, Biélorussie, Colombie, Égypte, Iran, Italie, Japon, Mexique, Oman, Portugal, Sénégal, Espagne, Tahiti, Émirats-Arabes-Unis et les USA.

Pour rappel, l’Europe a le plus grand nombre de participants avec 5 places. L’Amérique du Sud et l’Asie se retrouvent chacune avec 3 places. L’Afrique et l’Amérique du Nord, centrale et Caraïbes ont chacun deux représentants. L’Océanie se retrouve avec seulement une place.

Vendredi 16 février 2024

Groupe C

15h30 Sénégal / Bélarus

Dimanche 18 février 2024

Groupe C

15h30 Sénégal / Colombie

Programme 3e journée

Lundi 19 février 2024

Groupe A

11h30 Égypte / États-Unis

Mardi 20 février 2024

Groupe C

15h30 Japon / Sénégal