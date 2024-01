Mission Minusma : Le Sénégal a perdu 15 jambars

Durant les 11 ans de présence des contingents sénégalais au Mali dans le cadre du maintien de la paix au sein de la MINUSMA, 15 militaires et gendarmes et policiers ont été tués. Leurs noms ont été délivrés à l’occasion de la dissolution du DET/SEN ce mardi au camp Dial Diop par le ministre des Forces Armées.

Dans cette liste, il est enregistré au musée des morts des armées : le Caporal-Chef Ousmane Fall, bataillon de commando DETSEN 01 ; Soldat de 1ère classe Cheikh Tidiane Sarr, bataillon de commando DETSEN 01 ; Soldat de 1ère classe Abdourahmane Konaté, bataillon de parachutiste DETSEN 02 ; Sergent Birane Wane, bataillon du matériel DETSEN 02 ; Soldat de 1ère classe Falilou Thioune bataillon du train, GETSEN 03 ; Sergent-chef Abdoulaye Tamba, 3ème bataillon d’infanterie DETSEN 04 ; Sergent Henry Gandelle Ndione, bataillon du travaux DETSEN 05 ; Soldat de 1ère classe Ibrahima faye, 3ème bataillon d’infanterie DETSEN 06 ; Soldat de 1ère classe Demba Ndiaye, bataillon hors rang DETSEN 08 ; Soldat de 1ère classe Séckou Diao bataillon de parachutiste DETSEN 10 ; Soldat de 1ère classe Faly Sadio, 5ème bataillon d’infanterie DETSEN 10 ; Caporal Ousseynou Diallo, bataillon ora DETSEN 11 ; Matelot, Pierre Tamane Boubane détachement marins commando DETSEN 11 ; Maître Eugène Idriss Mingou, détachement marins commando DETSEN 11 ; Agent de police Sabarou Mbengue, police nationale.

Au total, le Sénégal avait envoyé 10525 hommes composés de militaires, de gendarmes et de policiers. ‘’Aujourd’hui, à peu près 13.000 hommes et femmes ont quitté définitivement le Mali dans le cadre de la MUNUSMA’’, a déclaré le colonel Matthieu Diogaye Sène, Commandant du onzième détachement de militaires sénégalais au Mali qui s’adressait à des journalistes à l’issue de la cérémonie marquant la dissolution du 11e détachement sénégalais du MINUSMA.

Le ministre des Forces armées, El Hadji Oumar Youm, et les autorités militaires ont participé à la cérémonie organisée au siège de l’Etat-Major des armées à Dakar. L’évènement a été une occasion pour le commandement de rendre hommage aux militaires décédés au Mali entre 2013 et 2023 et de procéder à la décoration de plusieurs officiers et sous-officiers pour services rendus à la nation.