Mission de contrôle des prix sur tout le territoire national: Macky Sall remet un lot de 100 voitures au ministre du Commerce

Le Président Macky Sall a remis ce mercredi un lot de 100 voitures au ministre du Commerce, de la Consommation et des Petites et moyennes entreprises, Abdou Karim Fofana. Ces véhicules permettront aux agents des services régionaux de commerce de remplir efficacement leur mission sur tout le territoire national, en surveillant notamment les prix. À travers cette action, le gouvernement réaffirme son engagement à veiller au respect des mesures prises et garantir un accès équitable aux produits de première nécessité pour tous les citoyens sénégalais.

Dans le cadre de la dotation des services du commerce en moyens matériels – une des mesures retenues lors des concertations sur la vie chère initiées par le président de la République SEM Macky SALL en novembre 2022 – le Ministère du Commerce, de la Consommation et des Petites et Moyennes Entreprises a reçu, ce mercredi 22 novembre 2023, un lot de 100 véhicules.

Celles-ci permettront aux agents des services régionaux du commerce de remplir efficacement leur mission sur toute l’étendue du territoire national, notamment pour ce qui concerne le contrôle sur les prix et les saisies de produits impropres à la consommation.

À travers cette action, le Gouvernement poursuit, comme l’a rappelé le Ministre Abdou Karim FOFANA, les efforts visant à assurer encore plus la sécurité des consommateurs et à lutter contre la spéculation sur les prix.