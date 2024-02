Mini feuilleté viande hachée kiri fromage

Les ingrédients pour cette recette :

– Pâte feuilletée en carré – Viande hachée – Poivrons – Mozzarella râpée B – 1 oignon – Filet d’huile d’olive – 2 grosse cuillère de crème fraîche _ Sel – Poivre – Persil »

– Piment de cayenne

– Paprika doux

– Curcuma

– 1 œuf

– Graine de sésames ou de nigelle

Pour faire cuire des feuilleté vous pouvez utiliser une friteuse sans huile , elle est incroyable !! Vous pouvez faire cuire des gâteau, viande , poisson, vos frites , mini pizzas, feuilleté votre poulet ..

Mode de préparation :

Dans une poêle ajouter un filet d’huile d’olive et faites revenir l’oignon avec 1 poivron coupés en morceaux.

Ensuite ajouter la viande hachée et assaisonnés le tout de sel, poivre, persil, curcuma, paprika doux et piment de cayenne. Laissez cuire. Ensuite ajouter 2 grosse cuillère de crème fraîche et mélanger.

Augmenter le feu pour que la sauce s’épaississe. Rajouter par dessus du persil, sel et poivre.

Ensuite prenez les feuilletée carrés, ajouter la farce au milieu puis de la mozzarella râpée par dessus et un peu de persil. Refermer le tout en prenant chaque extrémité en rabattant chaque extrémité au milieu. Ensuite pincé votre feuilleté avec vos mains pour qu’il soit bien fermé pour pas que la farce sorte pendant la cuisson. Badigeonner vos feuilleté d’un œuf et ajouter par dessus des graines de sésames ou de nigelle comme vous voulez.

Et faites cuire à la Air fryer pendant 12 min à 190 degrés. Ou au four à 190 degrés pendant 15-20 min.