Meurtre à SERAS (Pikine) : L’auteur du crime finalement arrêté

Un drame s’est produit ce lundi aux abattoirs de SERAS à Pikine où un individu a été accusé d’avoir égorgé son collègue. Ila été appréhendé par la police nationale à Mbour, précisément au campement Ngékhokh. Selon des sources, les enquêteurs du commissariat de Pikine ont réussi à mettre la main sur le présumé meurtrier en début de soirée.

Les premiers éléments d’enquête de ce crime odieux qui a secoué la communauté de bouchers à Pikine ont été dévoilés. On explique que c’est qu’ alentours de 07h, qu’un A.D aurait surpris Abdou DIAW dans le site de la SOGAS, le poignardant sauvagement avant de le projeter au sol.

Témoin de la scène macabre, A.D aurait ensuite menacé toute personne tentant d’intervenir avec une arme blanche avant de fuir la scène, éteignant son téléphone pour éviter toute traçabilité. Cependant, la fuite d’A.D a pris fin en début de soirée à campement Ngékhokh, où les forces de l’ordre ont réussi à le localiser et à le capturer. Dans tous les cas, « le premier avait vendu au second un téléphone à 10 000 F CFA et avait empoché un acompte de 2000 F CFA. Depuis, il n’a cessé de réclamer le reliquat de 8 000 F CFA à son collègue Abdou Diaw », détaille le journal du Groupe Futurs médias (Gfm). Celui-ci confie que les dieux dépeceurs ont eu un échange de propos injurieux suivi de menaces. « Considères désormais que ta vie est entre mes mains », aurait lancé le présumé meurtrier

Les détails de l’arrestation restent encore flous, mais la police de Pikine semble avoir agi rapidement pour mettre fin à la cavale de l’auteur présumé. La communauté locale reste sous le choc, confrontée à un acte de violence choquant au sein même de leur profession.

Les autorités comptent poursuivre leur enquête pour élucider les circonstances exactes du meurtre et déterminer d’éventuelles charges criminelles à l’encontre d’A.D.