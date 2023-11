Meurtre à la Médina: Les quatre accusés risquent la perpétuité

Après trois années de détention préventive, Cheikh Tidiane Thiam, Cheikh Diouf dit Cheikh Town, Cheikhou Bâ et El Hadj Bâ; ont été jugés hier, devant la Chambre criminelle de Dakar, pour une agression à l’arme blanche qui a coûté la vie à un agent de nettoiement, du nom de Diakaryaou Diagouraga.

L’interpellation d’El Hadji Bâ et de Cheikh Diouf, a permis de connaître les membres de la bande qui circulaient à moto. D’après leur récit, ils ont quitté Nord Foire pour rallier le centre-ville de Dakar, la nuit des faits. Une fois à la Médina, Bâ a donné des instructions à Cheikh Tidiane Thiam, pour qu’il agresse la victime. Celle-ci ne s’est pas laissée faire. Ce qui a provoqué une rixe. Cheikh Tidiane Thiam s’est servi d’un couteau avec lequel il a poignardé la victime à deux reprises. Cependant, le meurtrier présumé a confié aux enquêteurs qu’il n’avait pas l’intention d’attenter à la vie de l’agent de nettoiement.

Compte tenu de leurs aveux circonstanciés, les mis en cause ont été écroués. Attraits hier, devant la Chambre criminelle de Dakar, El Hadji Bâ et ses acolytes ont balayé d’un revers de main les chefs d’association de malfaiteurs et de tentative de vol avec violence commis la nuit ayant entraîné mort d’homme.

Concernant Cheikh Tidiane Thiam, Cheikh Diouf, Cheikhou Bâ et El Hadj Bâ, le Ministère public a demandé la prison à vie. Me Bachir Lô et ses confrères de la défense, ont plaidé l’acquittement des accusés qui connaîtront leur sort le 5 décembre prochain.