Mesures contre l’émigration irrégulière : La recette de Mame Boye Diao

« Parce que c’est la quête d’un mieux-être qui a amené des Sénégalais à braver la mer et malheureusement parfois avec des coups humains terribles. Les hommes politiques, les pouvoirs publics s’émeuvent tous de cette situation qui est déplorable et son endiguement a atteint aujourd’hui son paroxysme qui mérite qu’on s’arrête et qu’on en parle sérieusement. J’ai invité les pouvoirs publics à se poser, c’est-à-dire au besoin, par un conseil présidentiel ou un conseil interministériel qui puisse spécifiquement s’occuper de cette question-là », a-t-il soutenu.

Selon lui, les mesures qui ont été prises continuent de montrer leur inefficacité. « Parce que vous vous rendez compte que ce n’est plus un phénomène de départ massif voulu, mais c’est comme si c’est un phénomène de mode. Mais il y’a des raisons historiques et il ne faut pas les oublier. D’habitude, les flux migratoires sont des phénomènes mondiaux connus. L’Europe a été le plus grand exemple en venant en Afrique puis en Amérique. Mais la cause de la migration est toujours connue. Soit il y’a des causes économiques donc une absence de réponse des politiques publiques par rapport aux préoccupations des jeunes en matière d’emploi soit une question lancinante qui a trait aux libertés », a souligné le candidat de la coalition Diao 2024, le Sénégal en mouvement.