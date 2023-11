Mémorandum sur « LA BONNE GOUVERNANCE ET LA PROMOTION DES DROITS DE L’HOMME »: Macky Sall souhaite policer son bilan immatériel

Très critiqué sur son bilan dit immatériel, le Président Macky Sall souhaite réagir et d’une façon énergique. Il a ainsi demandé, en Conseil des ministres, au Premier Ministre, de lui présenter un bilan en matière de bonne gouvernance et de promotion des libertés et des droits de l’homme. Le tout sous forme d’un mémorandum.

En clair, il s’agit, pour Macky, de détruire les a priori sur cet aspect important de son bilan que beaucoup d’observateurs et de politiques décrivent comme négatif. En effet, dans la perspective de la campagne électorale qui va bientôt s’ouvrir, le chef de l’Etat ne souhaite pas laisser des ‘’angles morts’’ avec son successeur Amadou Bâ afin d’éviter que ses adversaires puissent en profiter. Donc, un tel mémorandum sera en réalité une sorte de livre blanc dont l’objectif est justement de mettre l’accent sur les points positifs du bilan. Car, un bilan est normalement un tout.

Et si ce document en était vraiment, il pointerait du doigt les nombreuses violations des droits de ses opposants, les interdictions de marche, les emprisonnements de certaines personnes pour des délits d’opinion comme des post sur Facebook, le déficit d’indépendance de la justice, les emprisonnements de journalistes, de membres de la Société civile, d’animateurs, de chroniqueurs, etc. Mais, que nenni. Nous savons, a priori, que ce ‘’bilan’’ n’en fera jamais cas. Il va insister sur le nombre de manifestations autorisées par rapport à celles interdites, la mise en place de l’Ofnac pour lutter contre la prévarication des deniers publics et d’autres institutions de contrôle, la floraison des titres de journaux et la vitalité de la presse, les dialogues nationaux, l’amélioration des conditions carcérales, le bracelet électronique, la communalisation intégrale, le fait que le Président n’ai pas cherché à s’accrocher au pouvoir avec une troisième candidature, les amnisties de Karim Wade et de Khalifa Sall, les initiatives dans la gestion du pétrole et du gaz, etc.

En somme, c’est juste une réplique par rapport aux critiques et essayer d’expliquer et de justifier certains choix qui sont, parfois discutables. En clair, Macky ne veut rien laisser au hasard au moment de son départ. Toutes les questions devront être étudiées à la loupe, notamment celles qui concernent la bonne gouvernance, la liberté et les droits de l’homme. Il ne souhaiterait pas que cet aspect ‘’immatériel’’ soit présenté comme le côté négatif de son bilan. Un exercice cependant difficile. Car le fait d’avoir cherché à neutraliser ses opposants, parfois par des moyens non-conventionnels, a beaucoup entaché ce bilan même si par ailleurs, certains parmi ces derniers ont prêté le flanc.

Le mortel combat opposé à son opposant Ousmane Sonko n’a pas permis de policer un bilan qui, déjà, avec Khalifa Sall et Karim Wade, montrait des signes inquiétants. Aujourd’hui, l’opposition et la Société civile parlent d’un millier au moins de ‘’détenus politiques’’ même si beaucoup sont de droit commun. Les emprisonnements de journalistes ont été sans précédent. Et les hommes politiques ont même eu du mal à organiser des caravanes en cette période de collecte de parrains. En clair, ce sera très difficile de ‘’mackyller’’ tout cela …

Assane Samb