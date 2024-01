Maroc : Cheikh Mahi Niass reçu par le ministre des Affaires religieuses

Le khalife de Médina Baye, Cheikh Mahi Niass a été reçu hier mercredi, par le ministre des Affaires religieuses du royaume du Maroc, Ahmed Al Tawliq, à Rabat. Des échanges chaleureux ont résulté de cette rencontre.

Bess Bi renseigne que M. Tawliq a exprimé sa satisfaction « quant aux excellents liens d’amitié existant entre le Sénégal et le Maroc ».

De son côté, le khalife a déclaré que sa visite visait à renforcer ces bonnes relations bilatérales.

Cette rencontre entre le khalife de Médina Baye et le ministre des Affaires religieuses du Maroc s’inscrit dans une dynamique de collaboration et de renforcement des liens historiques et culturels entre les deux pays.