Manquements dans le domaine de la Santé: Le ministre s’engage à faire face aux problèmes du secteur

Le ministre de la santé et de l’action sociale, Dr Khemess Ngom Ndiaye a présidé hier la 1ère réunion semestrielle du Comité interne de suivi (CIS) du Plan national de développement sanitaire et social (PNDSS) de l’année 2024. Occasion saisie par la patronne de la santé de s’engager face aux manquements dans le secteur.

La réunion du comité interne de suivi (CIS) du programme national de développement sanitaire et social a servi de cadre pour discuter des manquements et problèmes du secteur. Selon le ministre de la santé et de l’action sociale, cette réunion du CIS, est une des instances nationales de coordination et de pilotage du PNDSS, retenue dans son cadre de suivi et d’évaluation. « A l’issue de la précédente réunion du CIS, onze (11) recommandations avaient été formulées, pour la mise en œuvre pleine et complète du budget programme au sein du ministère de la santé et de l’action sociale, conformément aux lois et règlements et à la redevabilité attendue », dit-elle.

Et de poursuivre : «En outre, cette réunion du CIS se tient à la suite de la mission conjointe de supervision réalisée au mois de novembre 2023, pour apprécier le niveau de mise en œuvre des Réseaux de comités de développement sanitaire dans la région de Kaolack et la gestion des urgences au niveau de la région de Kolda ». Interpellée sur les réformes du secteur avec les contrats précaires de certains agents de santé par les syndicalistes, le ministre s’est engagé à faire face aux incohérences notées dans le domaine sanitaire. « Nous allons voir les manquements et aller aux sources pour savoir ce qui a été fait ou non et pourquoi il n’a pas été fait », martèle-t-il.

Pour le représentant de l’organisation mondiale de la santé (OMS), Jean Marie Yamego, le comité interne de suivi élargi est un moment privilégié d’échange sur les problématiques majeures qui interpelle le secteur de la santé et de l’action sociale. « Les partenaires encouragent cette bonne pratique d’échange qui participe à l’amélioration de la bonne gouvernance et de l’appropriation des politiques et des programmes par les parties prenantes de la santé. Les partenaires trouvent les points inscrits à l’ordre du jour d’une grande pertinence, le renforcement de l’approche de redevabilité justifie le choix de ces points et illustre aussi votre souci de l’évaluation nécessaire à la construction des progrès », dit-il.

Et d’ajouter : « Au Sénégal, les indicateurs de santé sont sur la bonne route et sont bien renforcés. Des défis sont relevés mais aussi des opportunités et des progrès majeurs qui sont déjà entrepris. C’est pourquoi, le Sénégal doit être appuyé dans le secteur de la santé et de l’action sociale pour être au rendez-vous de 2030. Certains indicateurs pourront être atteints lorsque nous restons ensemble à travers des forums pour conduire l’agenda de la santé jusqu’à l’évaluation des Odd ».Il rappelle que la restitution de la mission conjointe de supervision qui s’est réalisée du 20 au 24 novembre 2023, constituera sans nul doute l’un des points importants de nos discussions. « Cette mission conjointe est une instance qui a permis d’assurer le suivi de l’exécution opérationnelle des activités programmées conjointement avec les partenaires au développement.

L’admission a permis aussi de mettre l’accent sur les leçons apprises et les difficultés dans la liste en œuvre de la politique de santé et de l’action sociale », fait-il savoir. Pour la réalisation des objectifs du développement durable en 2030, le représentant de l’OMS invite à une action concertée pour un monde juste et prospère où tous les peuples peuvent inverser leurs droits et vivre longtemps et en bonne santé.

