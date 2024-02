Mandat de Macky Sall: Au delà du 02 Avril 2024, Me Doudou Ndoye explique ce qui risque de se passer.

Si le président Macky SALL se maintient au pouvoir au-delà de son mandat c’est à dire au delà d’Avril 2024, beaucoup de choses risquent de se produire. Selon Me Doudou Ndoye est clair, après cette date, le Sénégal aura un président qui n’aura pas été élu.

Au delà d’Avril 2024, Me Doudou Ndiaye confirme que le mandat de Macky Sall arrivera en parfaite expiration.. Dans un entretien accordé à Itv, le juriste explique qu’il faudrait que le Conseil Constitutionnel face une intervention pour tout annuler et fixer afin de rattraper le temps perdu.

Et en ce moment nous arriverons, le 02 avril, avec une passation de service normale » a-t-il mentionné. Comme conséquence, indique-t-il, « on aura un président qui n’aura pas été élu comme tous les présidents du monde qui n’ont pas été élus et qui disent je suis le président de la République ». Selon le leader de l’Union pour la République (UPR), cela existe dans beaucoup de pays. « En ce moment, le monde entier, et chacun selon ses intérêts, en tirera les conséquences.

Juste retenir que l’opposition cherche encore la solution au Sénégal, face au coup de force de la majorité et la prolongation du mandat du président Macky Sall.

Plusieurs options sont sur la table parmi lesquelles une manifestation, une journée de grève générale… Est-il encore possible de faire reculer le pouvoir ? Certains veulent y croire. Mais le chef de l’Etat semble avoir réussi son coup, qui ne souffre d’aucune contestation immédiate dans la rue.