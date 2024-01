MACKY SALL : « Notre linéaire routier était de 1500 Km en 2012 contre 2900 en 2023 »

Le Chef de l’Etat a fait le bilan de ses réalisations à l’occasion de son dernier discours à la Nation. Selon Macky Sall, le linéaire routier était de 1500 Km en 2012 contre 2900 en 2023.

Le Président de la République dresse un bilan reluisant de sa gestion du pays. Dans son adresse à la Nation, Macky Sall s’est félicité des efforts faits sur le transport. « Nous sommes sur le chemin de l’émergence avec la densification de nos infrastructures routières et autoroutières, et la modernisation de notre système de transport urbain et interurbain. En 2012, notre linéaire routier était de 1500 km contre 2900 en 2023.

De 32 km d’autoroutes, nous en sommes à 189, et bientôt 500 Km, à la fin des chantiers Mbour-Fatick-Kaolack, et Dakar-Tivaouane-Saint-Louis », dit-il.

Et de poursuivre : » La 2e phase du TER, Diamniadio-Aéroport international Blaise Diagne s’achève dans quelques mois, et une commande de 7 nouveaux trains s’ajoutera aux 15 actuels. Le BRT sera inauguré ce 14 janvier, avec une flotte de 121 bus électriques, alimentés par voie solaire, et climatisés, avec Wifi à bord ». Il indique qu’à terme, le personnel du BRT sera composé d’au moins 35% de femmes, dont des conductrices.

« Dakar Dem Dikk a fait peau neuve, avec 370 bus de dernière génération.

Le Sénégal émergent, c’est le lancement prochain du premier satellite de notre pays, conçu et réalisé par nos propres ingénieurs ; ce sont nos aéroports régionaux réhabilités, au Cap Skirring, à Kaolack, Kédougou, Sédhiou, Tambacounda, Saint-Louis, en attendant la livraison en 2024 des chantiers de Kolda, Linguère, Ourossogui-Matam et Ziguinchor », laisse t-il entendre.

Les ‘’performances remarquables’’ du corps médical salué

Macky Sall a également cité les hôpitaux clefs en main à Touba, Kaffrine, Sédhiou, Kédougou, Agnam et les chantiers en cours à Ourossogui, Saint-Louis, Tivaouane et Dakar, notamment la Polyclinique de l’hôpital Principal et le nouvel hôpital Aristide Le Dantec.

Macky Sall a salué les ‘’performances remarquables’’ du corps médical, qui a ‘’réalisé, pour la première fois cette année, une séparation de bébés siamois, des transplantations rénales et un traitement endovasculaire’’.

NGOYA NDIAYE