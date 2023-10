Macky Sall dissout le gouvernement, Amadou Ba reconduit

Le président sénégalais Macky SALL a mis fin, par décret du 06 octobre 2023, aux fonctions des ministres et membres du Gouvernement.

« Le Chef de l’Etat remercie les ministres sortants pour leur engagement et le travail remarquable réalisé », lit-on dans un communiqué émanant de la présidence. Fait notable, l’actuel premier ministre, Amadou Ba, a été reconduit à son poste.

« Le Président de la République a, en même temps, décidé de mettre en place un nouveau Gouvernement, sous la direction du Premier ministre Amadou Ba », renseigne un communiqué de la Présidence sénégalaise.

Les ministres de l’équipe sortante avaient été nommés le 17 septembre 2022 dans le sillage de la nomination le même jour d’Amadou Ba comme Premier ministre.

Inspecteur des impôts et des domaines, Amadou Ba a été ministre de l’Economie et des Finances, ministre de l’Economie, des Finances et du Plan et ministre des Affaires étrangères. Il est le premier à occuper le poste de Premier ministre après sa restauration en décembre 2021.

Amadou Ba, ancien directeur général des impôts et des domaines, est un responsable de l’Alliance pour la République, le parti de Macky Sall, dans le département de Dakar.

Le 9 septembre dernier, le président Sall a annoncé qu’il a été choisi pour conduire Benno Bokk Yaakaar (BBY) à l’élection présidentielle du 25 février 2024.