Macky Sall annonce la mise en place de sa Fondation « pour la paix, le dialogue et le développement » après son départ du pouvoir.

Le 02 avril prochain, Macky Sall va transmettre le pouvoir à celui ou celle que les Sénégalais éliront le 25 février 2024 (à supposer qu’il n’y ait pas de second tour).

Ce dimanche soir, lors de sa dernière adresse à la Nation, il a annoncé la création d’une Fondation au lendemain de son départ du pouvoir. Laquelle fondation œuvrera pour la paix, le dialogue et le développement.

« Ainsi, après la transmission du pouvoir, je mettrai en place une Fondation dédiée à la paix, au dialogue et au développement, pour continuer à m’investir dans des causes qui me sont chères : la coexistence pacifique des peuples, le dialogue des cultures et des civilisations, le développement durable et inclusif, la justice climatique, le financement de la santé, en particulier la santé maternelle et infantile, le soutien à la jeunesse, le développement des infrastructures en Afrique et la réforme de la gouvernance mondiale, qui a mobilisé avec succès notre diplomatie lors de mon mandat à la tête de l’Union africaine », a-t-il déclaré.

Avant de conclure: « D’ici là, mes chers compatriotes, continuons notre marche commune, main dans la main, pour un Sénégal uni et prospère, dans la paix, la sécurité et la stabilité. Je vous dis merci du fond du cœur de m’avoir honoré de votre confiance pour servir notre pays ».