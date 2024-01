Lutte contre les maladies tropicales négligées et la lèpre: Le Sénégal a pour objectif de les contrôler voir même les éliminer d’ici 2030

En prélude de journée mondiale des MTN, la Direction de la Lutte contre la Maladie à travers son Programme National de Lutte contre les Maladies Tropicales négligées en collaboration avec la Direction générale de l’Action sociale compte a organisé une journée de partage avec les journalistes. Cela pour les sensibiliser sur les MTN et la lèpre en vue de contribuer à l’atteinte des objectifs d’élimination et de contrôle à l’horizon 2030.

Dans l’optique de renforcer la communication, le plaidoyer et la mobilisation des ressources pour lutter contre ces maladies, notre pays avec l’appui des PTF célèbre depuis 2021 chaque 30 janvier la journée mondiale des MTN avec succès, journée qui a été reconnue par l’OMS lors de la 74ème Assemblée Mondiale de la Santé.

La célébration de cette journée constitue une occasion d’appeler chacun à soutenir l’élan grandissant pour le contrôle, l’élimination et l’éradication de ces MTN. Pour cette édition de 2024, le Ministère de la Santé et de l’Action sociale à travers le PNLMTN et la Direction générale de l’Action sociale (DGAS) avec l’appui des PTF compte organiser le 30 janvier la célébration de la 4éme édition de la Journée mondiale des MTN et la 71ème de la journée mondiale de la Lèpre sous le thème de : ‘’S’unir, agir, éliminer’’. Selon Dr Ndèye Mbacké Kane, coordinatrice de la direction de lutte contre les MTN, ‘’cette journée offre l’opportunité de mener des actions de communication, de sensibilisation et de plaidoyer pour renforcer la mobilisation, l’engagement de toutes les parties prenantes à travers une approche multisectorielle et d’une seule santé. ‘’Il s’agit d’une campagne annuelle, unique et mondiale d’éducation et de sensibilisation sur les MTN et la lèpre qui permet de toucher des millions de personnes avec des messages de prévention. Ainsi, pour asseoir une bonne sensibilisation des populations sur les MTN, la lèpre et le thème de la journée mondiale, celle-ci doit être portée par différents acteurs de la communication parmi lesquels les journalistes’’, a-t-elle ajouté.

Cependant, a poursuivi Dr Kane la Direction de la Lutte contre la Maladie à travers son Programme National de Lutte contre les Maladies Tropicales négligées en collaboration avec la Direction générale de l’Action sociale compte organiser une journée de partage avec les journalistes sur les MTN et la lèpre pour des actions de sensibilisation en vue de contribuer à l’atteinte des objectifs d’élimination et de contrôle à l’horizon 2030. Cela dans le but d’améliorer le niveau de connaissance des journalistes sur les MTN et la lèpre, que les orientations et stratégies mondiale et nationale de lutte contre les MTN et la Lèpre soient partagée, leurs compréhension de la loi 2023-04 du 13 juin 2023 sur la lèpre et ses implications, etc.

Pour ce qui des dépenses qu’elles peuvent causer aux Etats Dr Ndèye Mbacké Kane a souligné que MTN coûtent chaque année aux pays l’équivalent de plusieurs milliards de dollars américains en coûts de santé directs, en perte de productivité et en régression sur le plan socioéconomique et sur le niveau d’instruction. Et d’indiquer que les interventions pour combattre les maladies tropicales négligées ont été reconnues comme l’une des meilleures solutions de développement, étant donné leur contribution au bien-être humain et économique. Elle a aussi fait savoir que le Sénégal est endémique à 14 MTN dont 05 à chimio prévention et 09 à prise en charge au cas par cas.

L’épidémiologie des MTN sur notre pays est très variable, toutes les régions étant touchées par au moins cinq de ces infections et tous les 79 districts sanitaires sont diversement affectés avec des niveaux de Co-endémicité différents. Par exemple, près de 90 % des cas de schistosomiase dans le pays se concentrent dans les zones Nord et Sud Est dans le bassin du fleuve Sénégal. Plus de 70% des cas de lèpre sont enregistrés dans 9 régions notamment à Dakar, Diourbel, Thiès.

MADA NDIAYE