Lutte: Ama Baldé et Modou Lô encaissent des enveloppes comme « Prix du fair-play »

Modou Lô et Ama Baldé se sont retrouvés au siège du CNG, ce lundi. Une semaine après la victoire du premier sur le second, l’instance dirigeante de la lutte a décidé de décorer les deux lutteurs pour saluer l’esprit de fair-play qui a prévalu lors de leur face-à-face.

D’après Record, le CNG a annulé la sanction pécuniaire infligée aux deux lutteurs (3,6 millions F CFA contre Ama Baldé et 700 000 contre Modou Lô) et remis à chacun une enveloppe contenant 500 000 F CFA. Si l’on sort la calculette, on remarque que le lutteur de Pikine s’en tire à bon compte. Il empoche 4,1 millions de francs CFA (3,6 millions + 500 000). Soit trois fois plus que Modou Lô, qui se retrouve avec 1,2 million.

Mais l’important était ailleurs pour le CNG qui, en plus, a offert à chacun des deux lutteurs un tableau immortalisant leur accolade à la fin du combat, un trophée et un «grand boubou» traditionnel, entre autres cadeaux.