LONASE : Le nouveau DG Abdourahmane BALDÉ annonce un audit de la gestion de Lat DIOP 

A cette occasion, « les contrats d’exploitation, les contrats de partenariats et autres conventions seront revus à l’effet d’édifier la direction générale sur les réajustements à apporter. »

Dans la note, la direction renseigne que « cet audit va démarrer ce 05 octobre 2023. Et il vise à lever les équivoques entre la masse collectée et le chiffre d’affaires ». À la suite de ce contrôle, les conclusions seront transmises à l’autorité et feront l’objet de partage avec le personnel et les autres parties prenantes », lit-on dans le communiqué.

Le tout nouveau Directeur général de la Loterie nationale sénégalaise (Lonase) a pris fonction les jours passés à qui Lat Diop, le Directeur général sortant, a passé le témoin ce lundi 25 septembre 2023, au siège de l’institution, à Dakar.

