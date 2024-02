Loi d’amnistie générale : Allons nous vers la libération de Sonko et Cie ?

Une mesure d’amnistie générale devrait être adoptée incessamment et conduire à la libération d’Ousmane Sonko et compagnie; Le Président de la République a instruit le ministre de la Justice lors du précédent Conseil des ministres, de préparer un projet dans ce sens, qui devrait être adopté lors du Conseil des ministres de ce mercredi.

« Je dis maintenant que je vais travailler pour l’apaisement, pour des conditions qui permettront au pays d’être paisible… Tenons tous des discussions inclusives avant d’aller aux élections”, a déclaré le chef de l’Etat, Macky Sall. Pour matérialiser cela, le président Sall a invité les différents acteurs politiques à un dialogue. Mais auparavant, renseigne l’As, une loi d’amnistie générale est envisagée.

Et le chef de l’Etat entend proposer cette loi en Conseil des ministres. Ainsi, Ousmane Sonko et toutes les personnes arrêtées lors des manifestations et mises en détention dans le pays devraient recouvrer la liberté. Au-delà des personnes arrêtées en marge des manifestations, la mesure devrait concerner des faits plus anciens notamment ceux liés aux condamnations de Karim Wade et Khalifa Sall.

Le Président Macky Sall veut ainsi donner à chaque acteur la chance de participer au dialogue national et pour ceux qui le souhaitent, à la Présidentielle qui vient d’être reportée à une autre date.