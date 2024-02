A Microsoft delegate checks applications on a smartphone during the launch of the Windows 10 operating system in Kenya's capital Nairobi, July 29, 2015. Microsoft Corp's launch of its first new operating system in almost three years, designed to work across laptops, desktop and smartphones, won mostly positive reviews for its user-friendly and feature-packed interface. REUTERS/Thomas Mukoya - RTX1MBCR

L’internet encore coupé au Sénégal L’accès à Internet via les données mobiles (3G/4G) vient encore d’être coupé pour l’Etat du Sénégal! Une décision radicale que Moussa Bocar Thiam justifie par « la diffusion de plusieurs messages hairwux et subversifs relayés sur les réseaux sociaux dans un contexte de menaces de troubles à l’ordre public ». « L’internet des données mobiles est suspendu provisoirement à partir du dimanche 04 février 2024 à 22 heures », a écrit le ministre de la Communication dans le communiqué. Il a enfin demandé aux « opérateurs de téléphonie de se conformer aux réquisitions notifiées ». Et pourtant le Syndicat des Travailleurs de Sonatel (SYTS) avait désapprouvé hier dimanche « toute idée de l’Etat du Sénégal qui ira dans le sens de couper ou de restreindre internet ». En effet, dans un communiqué publié hier sur X et exploité par Senego, les syndicalistes appelaient les « centrales syndicales, le patronat et tous les acteurs du monde de l’entreprise des lécommunications à dénoncer avec lui les coupures d’internet qui, au-delà de restreindre le droit des citoyens à l’interconnexion, causent d’énormes désastres socio-économiques ». Partager Facebook

