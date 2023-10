Linguere :Les militants de la coordination départementale PS tiennent une rencontre et bénissent la candidature d’Amadou Ba en 2024.

Ce sont les responsables politiques des 19 sections que compte le département de Linguere qui se sont donnés rendez-vous au domicile de leur Secrétaire général de la coordination départementale PS Cheikh Sidy Ndiaye à Dahra Djoloff pour donner leur avis suite au choix du Président Macky Sall (Amadou Ba) candidat de Benno Bokk Yakaar pour l’élection présidentielle du 25 février prochain.

Ainsi , selon Cheikh Sidy Ndiaye SG Union régionale de Louga, SG de la coordination départementale PS de Linguere, il s’agissait de réunir la coordination départementale PS de Linguere composée de 19 sections du département de Linguere (Dahra , Warkhokh, Deali, Affe, Thiamene, Boulal, Linguere, Kamb, Gassane, Thiargny, Labgar, Thiel, Dodji, Tessekere, Barkedji, Sagatta, Mboula, Yang et Mbeuleukhe) dans le but de restituer ce samedi les décisions qui avaient été prises au niveau du Secrétariat exécutif national du parti (PS) et du bureau politique élargi aux élus locaux, aux responsables de la coordination départementale.

Selon ce dernier, l’occasion a été saisie de tâter le puce des militants socialistes de la localité suite à la désignation d’Amadou Ba par la président Macky Sall comme candidat de BBY pour la présidentielle de 2024.Sur ce , à en croire Cheikh Sidy Ndiaye, à l’unanimité les responsables politiques des 19 sections de Linguere ont confirmé le choix de Macky Sall sur Amadou Ba candidat de BBY pour l’élection présidentielle du 25 février prochain.Cela a été un processus interne au niveau du parti socialiste mené de main de Maitre par Son Secrétaire général Aminata Mbengue Ndiaye et ce dans les règles de la démocratie dira Cheikh Sidy Ndiaye.Il y a un point non moins important c’est à dire l’audience que le Président Macky Sall avait accordée au Secrétariat exécutif national était au menu de la rencontre d’après le SG de la coordination départementale PS de Linguere.

Poursuivant, Cheikh Sidy Ndiaye de dire que la seule chose qui pourrait sauver BBY , c’était de laisser au Président Macky Sall la liberté de choisir le candidat idéal pour l’élection présidentielle de 2024 . Aujourd’hui c’est Amadou Ba le candidat de BBY, il est connu au PS car il fut militant socialiste, sa mère était effectivement responsable d’une coordination PS, très proche à l’époque au défunt SGN du PS Ousmane Tanor Dieng nous dit Cheikh Sidi Ndiaye.

Et ce dernier d’ajouter que le choix sur Amadou Ba est un choix de raison et non de cœur . A signaler que même si les socialistes du département de Linguere sont en phase avec le choix d’Amadou Ba candidat de BBY en 2024,ces derniers ont vivement dénoncé le système d’accaparement des responsables politiques de l’Apr pendant la campagne électorale et les socialistes de souhaiter une autonomie d’action durant la campagne électorale pour mener a bien leur campagne fulminent -ils.

Samba khary Ndiaye. Linguere