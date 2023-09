Linguere :Le Mouvement pour la Renaissance du Djoloff d’Aly Ngouye Ndiaye, à l’origine des réalisations  dans la localité.

Soucieux du développement de sa localité,un grand patriote, suffisant qu’Aly Ngouye Ndiaye avait mis en place son Mouvement dénommé MRD.Ainsi ,la fusion de son Mouvement (MRD) dans le parti(APR) de Macky Sall, n’était rien d’autre que de créer ou bien de trouver des pistes d’émergence de son Djoloff natal.Alors l’élection présidentielle de 2012 ,quand le candidat Macky Sall était arrivé au deuxième tour , mettant en ballotage le régime sortant,Aly Ngouye Ndiaye avait donné des préalables à Macky Sall quant à son soutien au deuxième tour. De fait ,Aly Ngouye Ndiaye, agent de développement aguerris dira en substance à Macky Sall que son soucis majeur c’est le développement du Djoloff,si vous êtes preneur(Macky Sall) ,je suis prêt à vous soutenir au deuxième tour avait -il dit (Aly Ngouye Ndiaye) en 2012.

Du coup,avec l’accord de Macky Sall,Aly Ngouye Ndiaye et son Mouvement (MRD) , décidèrent d’accorder les violons avec l’actuel locataire du Palais de la République.

On ne le dira jamais assez,le pacte signé entre Aly Ngouye Ndiaye et Macky Sall avait apporté ses fruits en donnant une victoire éclatante à Macky Sall à l’issue du second tour de la présidentielle de 2012.Pour rappel,avec Aly Ngouye Ndiaye,le département de Linguere avait enregistré un gros score (un important taux d’electorat) d’où Aly Ngouye Ndiaye l’ artisan de la victoire de l’Apr et de ses alliés dans le département de Linguere .Plusieurs tenors du régime d’alors en l’occurrence le ministre d’État Abib Sy,Feu Djibo Leyti Ka ministre,Feu Aly Saleh l’ex Maire de Dahra Djoloff,tous ont été envoyés en retraite politiquement par Aly Ngouye Ndiaye avec sa puissante base politique.

Une fois Macky Sall à la tête du pays en 2012,l’ex président du MRD Aly Ngouye Ndiaye est nommé ministre de l’énergie et des mines,un secteur où Aly Ngouye Ndiaye a beaucoup fait avec le recrutement de plusieurs fils du Djoloff et ce dans le cadre de la lutte contre le chômage un phénomène qui hantait le sommeil du régime sortant.

Après ce département l’énergie et des mines),Aly Ngouye Ndiaye a occupé le ministère de l’industrie et des mines.En quittant le poste de ministre de l’industrie et des mines,Aly Ngouye Ndiaye atterrit au ministère de l’intérieur ,dans ce secteur il(Aly Ngouye Ndiaye) ,aura marqué ses actions et ses réalisations suite à l’entrée de la pandémie du coronavirus ( la Covid 19) .Oui le ministre de l’intérieur Aly Ngouye Ndiaye,très engagé,a pu gérer la situation avec la mise en place d’un couvre feu. dans ce département,Aly Ngouye Ndiaye a reçu toutes les félicitations et tous les remerciements de son Excellence Monsieur le Président de la République Macky Sall de par son expérience étatique,son efficacité et son pragmatisme vis à vis de la situation ( la Covid 19).A signaler qu’avec la maladie à coronavirus, beaucoup de secteurs étaient à l’agonie,mais le premier policier du pays d’alors,( Aly Ngouye Ndiaye) a pu mener le pays sur de bons rails.

Toutefois, malgré ses réalisations et son travail très bien fait dans le gouvernement,le président Macky Sall a sorti Aly Ngouye Ndiaye de l’attelage gouvernemental au moins pendant un an.Par conséquent,Aly Ngouye Ndiaye animé par un sentiment de dignité et de courage, continue à conserver sa base politique dans le département de Linguere jusqu’aux élections municipales de 2022 où il a rempilé son poste de maire de Linguere.

Le tout dernier remaniement de son gouvernement (Macky Sall),Aly Ngouye Ndiaye ( la force tranquille) , revient comme ministre de l’agriculture de l’équipement rural et de la souveraineté alimentaire,un département renforcé .

Connaisseur dans ce domaine (le secteur agricole),Aly Ngouye Ndiaye un grand agriculteur,très satisfait de conduire ce département , assure la distribution des semences ,des intrants et du matériel agricole à temps au profit des paysans du pays.Dans la foulée,le MAERSA ,a participe aux Salons de l’agriculture ( Paris par exemple) à l’extérieur dans le but de moderniser le secteur.

Sa démission du gouvernement (Aly Ngouye Ndiaye le ministre de l’agriculture de l’équipement rural et de la souveraineté alimentaire) ,n’a pas plu le monde paysan sénégalais qui regrette son départ car disent ils Aly Ngouye Ndiaye était sur les rails de conduire à bien le secteur de l’agriculture en vue de l’atteinte de l’auto suffisance alimentaire,la sécurité alimentaire et de la souveraineté alimentaire fumlinent -ils

Également,le ministre de l’agriculture Aly Ngouye Ndiaye,a eu à effectuer des tournées agricoles en cette période hivernale dans tout le pays dans le but de recueillir les préoccupations des producteurs et ensuite de tâter l’état des lieux des cultures.

A rappelér que dans tous les ministeres où Aly Ngouye Ndiaye a passé,il a recruté des jeunes originaires de son Djoloff et ce pour être en croisade contre le chômage.

Affirmatif,avec le ministre Aly Ngouye Ndiaye, le régime de Macky Sall a beaucoup réalisé dans le département de Linguere.Entre autres l’implantation des forages par exemple (le triangle de la soif Amaly-Tessekere et Widou),le désenclavement un vieux souvenir dans plusieurs contrées du Djoloff avec la création des pistes lateritiques ,fini l’obscurité avec l’électrification de plusieurs villages,dans le domaine de la santé,des ponts de santé créés et bien équipés entre autres.

Vu son parcours et ses acquis politiques,l’on peut annoncer et affirmer qu’Aly Ngouye Ndiaye est un véritable homme d’État capable alors de conduire les destinées du Sénégal au soir de l’élection présidentielle du dimanche 25 février 2024.

En attendant,notre balade à travers plusieurs localités du département de Linguere,nous a permis de constater que le Djoloff est debout pour porter Aly Ngouye Ndiaye à la tête du Sénégal en 2024.

Samba khary Ndiaye Linguere