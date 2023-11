Linguere : Le ministre de l’agriculture Samba Ndiobene Ka au champ d’arachide de Serigne Bass Àbdou Khadre Mbacké » 

Dans le cadre de son activité régalienne du suivi de la campagne agricole, le ministre de l’agriculture de l’équipement rural et de la souveraineté alimentaire Samba Ndiobene Ka a effectué ce dimanche une visite agricole dans le champ d’arachide du porte parole du khalife général des Mourides Serigne Bassirou Mbacke. A rappeler que ce vaste champ d’arachide de plus de 300ha du Marabout Serigne Bass Àbdou Khadre se situe dans la commune de Thiel plus précisément dans le village de Oustoul Maghrab.

Accompagné par une très forte délégation ,le ministre Samba Ndiobene Ka, après avoir rendu grâce à Dieu , remercie vivement le Marabout Serigne Bass Àbdou Khadre Mbacké vu l’accueil et son engagement pour l’amélioration de la filière arachidière dans le pays.

Poursuivant le ministre de l’agriculture de l’équipement rural et de la souveraineté alimentaire Samba Ndiobene Ka dira que l’État du Sénégal compte accompagner les gros producteurs à l’image du Marabout Serigne Bass Àbdou Khadre Mbacké en équipements, en engrais, en produits phytosanitaires pour le rayonnement de la graine d’arachide dans le pays. Selon le MAERSA ,de 93 milliards en 2011, l’État du Sénégal a injecté un montant de 207 milliards en 2023-2024 comme ressources financières dans le domaine de la campagne agricole avec plus de 4000 tracteurs dans le but de renforcer la motorisation marquée par un budget de 85 milliards de francs CFA. S’agissant de la fixation du prix planche de l’arachide à 280f ,le ministre d’affirmer que c’est un prix qui a été dressé de façon participative et inclusive donc fait dans une parfaite harmonie fulmine t-il.

En clair d’après Samba Ndiobene Ka le prix planche à 280f explique qu’on ne peut pas vendre ou acheter le kg d’arachide en deçà de 280f,par contre le kg d’arachide peur être vendu à plus de 280f CFA a soutenu le ministre Samba Ndiobene Ka. Des sanctions positives ou négatives courent derrière les producteurs véreux a déclaré Samba Ndiobene Ka qui magnifie l’harmonie, la compréhension qui existent entre le paysan et l’éleveur dans la zone silvo-pastorale

Quant au président des forces paysannes au plan national l’honorable député Serigne Aliou Dia par ailleurs porte parole national du suivi de la campagne de commercialisation des arachides, ce dernier, très satisfait de la visite, remercie le ministre Samba Ndiobene Ka et le Marabout Serigne Bass Àbdou Khadre Mbacké avant d’ajouter qu’il a l’impression surprise, très positive vu la surface emblavée ,le nombre de talibés mobilisés par le Marabout agriculteur Serigne Bass Àbdou Khadre Mbacké.

Également, Aliou Dia a salué l’intention du ministre Samba Ndiobene Ka qui , depuis qu’il à la tête de ce département, il s’est engagé à collaborer avec tout le monde notamment l’organisation des paysans en se déplaçant sur le terrain avec cette dernière.

A l’en croire, le Marabout Serigne Bass Àbdou Khadre Mbacké est un pilier, une fierté, un espoir pour le développement de la graine arachidière dans le pays. Un record jamais atteint 1 million 700 mille tonnes d’arachide cette année cela veut dire que l’État du Sénégal a produit beaucoup d’efforts pour cette présente campagne agricole rapporte Serigne Aliou Dia pour qui la fixation du prix du kg d’arachide à 280f permettra de protéger les producteurs et éviter le bardage des graines.

Samba khary Ndiaye Linguere