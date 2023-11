Ligue 1 Sénégalaise : Dakar Sacré-Cœur garde son statut de leader aprés 5 journées

L’affiche du haut de tableau entre Teungeuth Fc et Dakar Sacré-Cœur s’est soldée par un match nul vierge pour cette 5e journée de Ligue 1. Teungeuth Fc avait à cœur de gagner à domicile et de chiper la place de leader à Dsc. Au coup d’envoi du match, les deux équipes n’étaient séparées que de deux points, ce qui a donné lieu à un match très engagé.

Très entreprenant, Tfc va se créer beaucoup d’occasions en première période. Malheu­reu­sement, l’équipe rufisquoise se heurte à une bonne défense et un gardien qui a su veiller au grain.

Dominé pendant tout le match, Dakar Sacré-Cœur va toutefois se montrer très dangereux par moments, en ratant de peu d’ouvrir le score à la 70e minute. Mais le tir à bout portant de l’attaquant de Dsc est repoussé sur sa ligne par le gardien rufisquois. Incapables de se départager, les deux équipes se quittent sur ce match nul vierge qui profite à Dsc qui reste leader du championnat avec 11 points au compteur.

Pour les autres résultats, Génération Foot et As Pikine ont dominé respectivement Us Ouakam (1-0) et Diambars (1-0). Toutes les autres rencontres se sont soldées par un nul : Casa-Gorée (0-0), Stade Mbour-Gfc (1-1), Jaraaf-Sonacos (1-1), Jamono-Linguère (0-0).