Ligue 1 : Dakar Sacré – Cœur quitte la tête du podium

Pourtant auteur d’un début de saison prometteur, Dakar Sacré – Cœur n’y arrive plus. L’académie sénégalaise basée à Dakar qui a enregistré une seule victoire lors de ses huit derniers matchs en championnat, vient d’être accrochée par Diambars (1-1) qui vit également une saison compliqué.

Les académiciens de Saly (4es, 19 pts) ont été devancés par le Jaraaf de Dakar (2e, 20 pts), qui a été neutralisé par l’US Ouakam (9e, 13 pts) et l’AS Pikine (3e, 20 pts), qui a battu (1-0) samedi le Stade de Mbour (13e, 10 pts) désormais relégable. Avec ce chassée croisé au sommet, la lutte pour le titre de champion à mi-parcours se jouera lors du 13e et dernière journée de la phase aller prévu le 25 et 26 janvier.

Résultats de la 12e Journée :

Teungueth FC / Génération Foot 4-0

Casa Sports / Jamono Fatick 1-0

AS Pikine / Stade de Mbour 1-0

US Gorée / Guédiawaye FC 0-0

Sonacos / Linguère 1-1

Jaraaf / US Ouakam 0-0

Mardi 16 janvier

Diambars / Dakar Sacré Cœur 1-1