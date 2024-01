Liberté de la presse: Plusieurs journalistes interpellés en Guinée lors d’un rassemblement

Les gendarmes de Guinée ont interpellé, jeudi 18 janvier, plusieurs journalistes lors d’une manifestation dans la banlieue de Conakry. Elle avait été interdite par les autorités. Le syndicat de la presse dénonce les restrictions infligées à la liberté de la presse et à l’accès à internet sous la junte au pouvoir. La correspondance à Conakry de Malick Diakité.

Les gendarmes de Guinée ont interpellé le 18 janvier dans la banlieue de Conakry plusieurs journalistes qui projetaient de protester contre les sévères restrictions infligées depuis plusieurs semaines à la liberté de la presse et à l’accès à internet sous la junte de Mamadi Doumbouya.

Des journalistes s’étaient retrouvés à la Maison de la presse, où la profession tient d’ordinaire des rencontres ou des conférences de presse, en vue d’une journée de manifestation, a constaté un correspondant sur place. Deux pick-ups de gendarmes sont arrivés et ont embarqué de force environ cinq journalistes, a-t-il rapporté. Deux responsables de la presse ont fait état, sous le couvert de l’anonymat, d’une dizaine de journalistes interpellés au total à la Maison de la presse et ailleurs en banlieue. Tous ont été conduits à la gendarmerie. « L’escalade sans fin des attaques contre la presse en Guinée doit cesser » et les journalistes arrêtés doivent être libérés, a réagi Reporters sans frontières (RSF) sur X (anciennement Twitter).

Suspensions et expulsion

Le Syndicat des professionnels de la presse de Guinée (SPPG) avait appelé à manifester « pour libérer les médias et réseaux sociaux ». Il a reçu le soutien d’organisations de la société civile. Le « droit à l’information et à la connectivité est bafoué depuis bientôt deux mois », disait le SPPG le 7 janvier. Il invoquait le blocage de l’accès à internet, le retrait de certaines chaînes de télévision des principaux bouquets de distribution, le brouillage de fréquences radio. Les autorités veulent « obliger l’ensemble des médias du pays à changer de lignes éditoriales », disait-il.

Les autorités ont suspendu le 18 janvier pour neuf mois le site d’information dépêche guinée et pour six mois l’auteur d’un article sur des fonds publics guinéens considérables qui pourraient avoir été détournés et qui seraient bloqués à Dubaï, selon lui. Le syndicat français SNJ-CGT a fait état, avec d’autres, de l’interpellation et de l’expulsion ces derniers jours du journaliste Thomas Dietrich, pour une enquête sur la Société nationale des pétroles et le patrimoine de son directeur général, selon le syndicat.

Mise en garde

Le ministre de l’Administration du territoire, Mory Condé, a assimilé les incitations à manifester à des « messages d’appel à la violence ». Il a rappelé l’interdiction de toute manifestation édictée en 2022 par la junte qui a pris le pouvoir l’année précédente.

La veille des opérations de gendarmerie, il avait ainsi mis en garde lors d’une intervention sur la télévision d’État : « Je rassure le peuple de Guinée [quant à] la détermination du gouvernement à mettre hors d’état de nuire ces individus et à poursuivre les auteurs et les commanditaires de tout acte de violence qui surviendrait suite à ces appels à manifester. »