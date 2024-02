Libération des détenus : Khalifa Sall soupçonne un dialogue secret et exige des explications

Khalifa Ababacar Sall a abordé une série de sujets brûlants concernant la récente vague de libérations de personnes considérées comme des détenus politiques par une partie de l’opposition. Ces libérations interviennent dans un climat tendu, précédé par l’arrestation de plusieurs individus pour des motifs divers. Nombre de ces détenus étaient liés au soutien d’Ousmane Sonko (lui même en prison), leader du parti Pastef dissous par le gouvernement.

Khalifa Sall a débuté son intervention en saluant la décision du gouvernement de libérer ces individus, les comparant à des « otages et prisonniers politiques » dont la libération massive constitue un geste significatif. a-t-il affirmé, soulignant néanmoins que cet acte soulevait plusieurs questions restées sans réponses.

Khalifa Sall a également exprimé ses doutes quant aux motivations derrière ces libérations, interrogeant sur quelle base le Président Macky Sall s’est appuyé pour agir aussi soudainement. « Dans quel cadre, selon quelles conditions et quelles modalités cette libération s’effectue-t-elle ? Quels sont les véritables enjeux et motivations cachées derrière cette affaire ? » a-t-il demandé, mettant en lumière le besoin de transparence et de clarification de la part du gouvernement.

Plus loin il demande qu’il nous le dise ou non, quelque chose se dissimule derrière l’action récente du président. Qu’on le veuille ou non, un dialogue est en cours. C’est là la vérité, » a-t-il déclaré, évoquant un dialogue qui, selon lui, pourrait expliquer ces libérations. Par ailleurs il a insisté sur l’importance de la transparence, demandant au gouvernement de révéler les détails des éventuels accords ou discussions ayant mené à la libération des détenus. Réitérant son approbation de la libération des détenus. « En fin de compte, nous saluons cet acte, » a-t-il dit, marquant son soutien à cette décision tout en restant vigilant et critique envers les motivations et les processus gouvernementaux.