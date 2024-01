LES MOTIVATIONS DE LA DECISION DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL: Les motivations de décision sur les candidatures d’ Ousmane Sonko, Bassirou Diomaye Faye et Karim Wade

Dire que La candidature de Monsieur Ousmane SONKO a été rejeté car ce dernier à été condamné définitivement sur l’affaire le concernant avec Mame Mbaye NIANG, pour diffamation., c’est nier l’état de contumax, qui est précédant au delit de diffamation. Et la loi électorale stipule qu’un contumax ne peut etre inscrit sur la liste électorale.

Si Monsieur Ousmane SONKO n’est pas en état de contumace, L’ÉTAT SÉNÉGALAIS A FAUTÉ DE L’AVOIR RADIÉ DE LA LISTE ELECTORALE, À NOTER C’EST LA PREMIÈRE FOIS DANS L’HISTOIRE JURIDIQUES QU’UN CONTUMAX FASSE APPEL DE SA RADIATION (Ce qui est interdit par le code pénal.

Cas de Monsieur Bassirou Diomaye FAYE

Dire que la candidature de Monsieur Bassirou Diomaye FAYE est recevable car le COCC n’applique que deux (2) articles (812 et 814) aux partis politiques et que seul l’article 821 est applicable aux partis politiques sur l’ensemble des articles du COCC régissant les associations, ce qui voudrait dire que la Cour du tribunal des droits humains de la CEDEAO qui a motivé sa décision qui confirmée la radiation du parti PASTEF en invoquant l’article 817 du COCC est nulle.

L’ensemble des articles régissant les associations dans le COCC est applicable aux partis politiques sans exception, car au sens la loi qui regit les parties politiques: un parti politique, une coalition de partis politiques, et toutes entités indépendantes, ont le statut d’une association. Invitons de distinguer la où la loi ne distincte pas.

Cas de Monsieur Karim WADE.

Dire que la candidature de Monsieur Karim WADE edt irrecevable parce que ce dernier a présenté une déclaration sur l’honneur entaché de nullité, une nullité portant sur le fait que la déclaration est antérieure au décret (emis le 17 janvier 2024) invoqué à l’article 24 du code civil français, tout en reconnaissant que la procédure de renoncement du 23 octobre 2023 initié par Monsieur Karim WADE est antérieure à la déclaration sur l’honneur, ce qui prouve de la bonne fou de Monsieur Karim, ( une manque de bonne foi que vous lui reprocher pour lui opposer l’article 28 ), une procédure de renoncement prouvé par la confirmation de l’ambassadeur de la France, que vous avez cité pour dire que leur confirmation de l’ouverture de la procédure n’étant pas une une preuve de renoncement « Effective ».

Sur la cas de Monsieur Karim WADE

L’article 28 donne la limite de la validation des candidatures je cite « jour du scrutin » ce qui signifie que toute candidature peut etre rejeté ou confirmer jusqu’au jour du scrutin. Identique à l’électeur qui aura l’âge légal de voté le jour du scrutin, la loi voudrait qu’on l’inscrit sur la liste électorale, ou le candidat qui aurait l’âge légal d’être candidat le jour du scrutin sa candidature doit être validé, même s’ils n’ont pas encore l’âge légal requis. Pour un candidat, apres même la validation d’une candidature, il peut etre retiré de la liste pour divers motifs juridiques ( la mort, l’incapacité juridique, etc), ce qui signifie la procédure de validation est toujours en cours, au delà de la proclamation de la liste définitive ( qui n’ est définitive que dans les Actes et non Effective dan les faits légalement), jusqu’au « jour du scrutin » (art. 28 CS).

Si la date de proclamation de la liste définitive à été fixé le 20 janvier, Monsieur Karim wade qui avait déposé un renoncement de nationalité le 23 octobre 2024 et vous présente un déclaration d’honneur postérieure à la date de la procédure de renoncement, il est de bonne foi, et cette bonne foi confirmer par le décret que vous évoquez ( art 24 CCF) le 17 janvier 2024, 3 jour avant la proclamation de liste définitive et plus de 30 jours avant le « Jour du scrutin » comme le stipule l’article 28 de la Constitution. Le candidat doit être exclusivement de nationalité sénégalaise (…..) Le Jour du scrutin, le 27 février trouvera que Karim Meissa WADE sera exclusivement de nationalité sénégalaise.