Les dessous de la plainte du juge Cheikh Ndiaye contre le PDS

Le juge constitutionnel Cheikh Ndiaye a déposé une plainte ce lundi 29 janvier auprès du procureur de la République pour outrage à magistrat, diffamation, discrédit sur une décision de justice, entre autres infractions, a déclaré Me Bamba Cissé, avocat à la cour.

La plainte vise « les auteurs non identifiés de la déclaration d’un parti politique évoquant des faits de corruption et de collusion avec certains hommes politiques, ainsi que toute personne ayant relayé directement ou indirectement ces accusations diffamatoires et mensongères à son encontre », selon l’avocat. Le Pds, soutenu par une partie de « Benno » a lancé le processus parlementaire appelant une commission parlementaire à se pencher sur les raisons du rejet de Karim Wade de la liste des candidats retenus pour l’élection présidentielle.

Dans un communiqué, le Pds avait accusé le juge Cheikh Ndiaye et son collègue Cheikh Tidiane Coulibaly d’avoir écarté Karim Wade contre de l’argent. L’Union des magistrats du Sénégal (Ums) avait vivement dénoncé l’initiative parlementaire en rappelant le principe de la séparation des pouvoirs et le respect dû aux institutions. La commission des lois de l’Assemblée nationale était en réunion depuis 9 heures ce lundi pour se pencher sur ce dossier dont l’extension pourrait conduire à un report du scrutin prévu le 25 février, sur fond de lâchage du Premier ministre Amadou Ba par des responsables de l’Apr…