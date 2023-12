Les absurdités d’un colonel artificiel de la gendarmerie trop bavard

On peut reconnaitre l’obsession de la parlotte au civil, mais quand on est militaire et qu’on a été militaire, vous êtes contraints au silence par abus d’autorité. Le verbiage ou le populisme n’est pas militaire.

C’est le mal du colonel de la gendarmerie Cheikh Tidiane Mbodj, dont l’ombre sombre surgit du logis ténébreux des « beaux parleurs d’élite » ! Colonel, Saint-cyrien, qui a servi 41 ans (1982-2023) sous le drapeau sénégalais, il est chevaleresque. Bravo ! Il a plongé dans l’arène politique. Encore Bravo !

Mais, Colonel doit arrêter ses sorties, car il ne s’illustre encore par aucune proposition d’avant-garde pour un Sénégal meilleur. C’est triste pour un colonel qui s’invite au renouvellement du personnel politique national et qui s’en montre inapte.

Colonel Mbodj n’a que des galéjades sur le maintien de l’ordre. C’est son sujet. Il en hâble trop et en fait perdre le goût en illustrant des limites et un gros manque de connaissances. Sur les plateaux de télé, il infeste des stipulations labyrinthiques et infecte des données qu’il ne maîtrise pas, épiant des forfaitures à faire endosser à tierce personne et critique nos FDS.

Balourdise d’un bellâtre

Il clopine avec des accusations calomnieuses. Les Sénégalais détestent les mystificateurs à gage et maudissent les boutefeux qui trichent en se laissant aller à la facilité.. Sur le plateau de Dakarmatin, il a passé son temps à jeter des fleurs à Ousmane SONKO, tout en critiquant sévèrement toutes les réalisations du Président Macky SALL. Du coup, sa neutralité est fortement remise en question. Une position partisane ne doit, donc, amener un néophyte en quête de présence politique à accuser les autres parce que c’est leur camp que l’on combat. Malheureusement pour notre colonel, il n’a aucune discrétion militaire. L’obligation de réserve pour le militaire est caractérisée par sa permanence : elle s’impose au militaire dans et hors ses fonctions.