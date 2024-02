Le temps de la vérité par Abdoulaye Ndoye

Dans ce contexte juridico-politique , il appartient aux spécialistes du droit, aux professeurs et les universitaires d’éclairer les sénégalais. Le pays n’appartient pas aux politiciens. il est du rôle de chaque citoyen qu’il soit de tout bord, dans un contexte aussi contrasté, compliqué de dire le droit pour sauver notre cher Sénégal. Nous n’avons pas le droit de garder le silence . N’ayons pas peur d’exprimer nos points de vue, nos idées car il y va de l’intérêt du peuple sénégalais. Notre position doit être basé sur l’éthique, la déontologie , le respect des règles et lois qui nous gouvernent. Aujourd’hui, force est de constater le droit est à la lumière de notre justice malade et qui risque d’être dans une situation délicate. Sauvons notre justice , sauvons le Sénégal car l’avenir de nos enfants y dépend.

Face à cette urgence, il est de notre rôle comme le disait Albert Einstein » le monde est dangereux à vivre non pas à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire » .

Abdoulaye Ndoye

Spécialiste en droit privé

abdoulayendoye6@gmail.com