Le DRH de L’AGEROUTE collecte 10.160 parrains pour Amadou Bâ

La chasse au parrainage a été fructueuse pour le leader de BBY de Pikine, Cheikh Ahmed Tidiane Thiam.

En effet, le Directeur de L’AGEROUTE SÉNÉGAL qui s’est fixé un objectif de 20.000 parrainages a remis ce samedi un premier lot de 10.160 parrainages à Abdoulaye Timbo, délégué départemental des parrainages de Pikine.

Une grosse performance salué avec beaucoup de satisfaction par le délégué département des parrainages, le maire de la ville de Pikine Abdoulaye Timbo qui n’a pas manqué de salué le travail de titan abattu par monsieur Cheikh Ahmed Tidiane Thiam et son équipe.

« Je ne peux que vous féliciter et féliciter encore une fois les populations qui continuent à nous faire confiance au nom du Coordonnateur national, monsieur Abdoulaye Diagne, du délégué régional Abdoulaye Diouf Sarr, de notre candidat Amadou Ba et du président de la République son Excellence Macky Sall », s’est réjoui le délégué département Abdoulaye Timbo.

Selon nos sources, certains responsables de Pikine Ouest notamment, le ministre de la pêche Pape Sagna Mbaye, l’ancien maire Pape Gorgui Ndong et l’homme d’affaire Thierno Ndome Ba n’ont pu collectés que (6.221 parrainages) tandis que M. Thiam à lui seul dans son compteur plus de 10.000 parrainages dans la commune et compte sillonné tout le département pour atteindre les 20.000 parrains qu’il s’est fixé.

Un véritable défi qu’il mesure à sa juste valeur d’autant plus, renseigne t-il, « nous avons une technique et des arguments pour convaincre les potentiels électeurs. » Comme vous le savez, « nous n’avons pas de sens interdit à Pikine. Ce département est notre fierté et il nous a tout donné. C’est de notre devoir aujourd’hui de lui restitué son lustre d’autant et la population la compris à travers nos actions de tous les jours », argumente Cheikh Ahmed Tidianr Thiam.

Et de poursuivre : » la population nous fait confiance et cette collecte nous permet de mesurer le degré d’engagement et de confiance de nos militants et surtout de nos concitoyens ».