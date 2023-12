©GUILLAUME HORCAJUELO/EPA/MAXPPP - epa10831240 The UEFA Champions League trophy is on display during the UEFA European Club Football Season Kick-Off event in Monaco, 31 August 2023. The event sees the UEFA Champions League group stage draw, as well as the UEFA Awards ceremony to honour the men and women Player of the Year, the men and women Coaches of the Year, and to present the UEFA President?s Award. EPA-EFE/GUILLAUME HORCAJUELO (MaxPPP TagID: maxsportsfrtwo760601.jpg) [Photo via MaxPPP]

LDC : Découvrez les affiches des 8e de finale Le tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des champions a eu lieu ce lundi 18 décembre. En terminant deuxième de son groupe, le PSG avait de grosses chances d’affronter le Bayern Munich ou un club espagnol et ce sera la Real Sociedad pour les Parisiens, le meilleur tirage possible. Les matchs se dérouleront les 13-14 ou 20-21 février pour l’aller et 5-6 ou 12-13 mars 2024 pour le retour. Les affiches des huitièmes de finale : FC Porto – Arsenal SSC Napoli – FC Barcelone PSG – Real Sociedad Inter – Atlético de Madrid PSV Eindhoven – Dortmund Copenhague – Manchester City Lazio – Bayern Leipzig – Real Pour rappel, les matchs aller de ces huitièmes de finale se joueront les 13, 14, 20 et 21 février. Les matches retour se dérouleront les 5, 6, 12 et 13 mars 2024. Le match PSG – Real Sociedad au Parc des Princes aura donc lieu le 13, 14, 20 ou 21 février. Partager Facebook

